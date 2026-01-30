“Double Exposure” (in uscita il 17 aprile) non è necessariamente un cambiamento radicale, ma questo nuovo album contiene, come ci dicono le note stampa, alcuni dei suoni più grezzi e destrutturati che James Hoare (Veronica Falls, Ultimate Painting e Proper Ornaments) abbia mai registrato fino ad oggi. Innanzitutto, e per la prima volta, le chitarre passano in secondo piano. Non si tratta affatto di un concept album “senza chitarra”; è semplicemente il modo in cui è stato realizzato. Sarebbe anche inesatto suggerire che le chitarre siano state bandite del tutto, soprattutto dopo il doppio assolo a sei corde che squarcia gli altoparlanti nel potente brano di apertura dell’album, “Regrets”.

Dopo lo splendido LP di debutto “Backwater Collage” del 2024 sotto lo pseudonimo di Penny Arcade, questa è un’esperienza allucinogena, e la colonna portante di “Double Exposure” è la drum machine che ha influenzato le canzoni. È anche un lavoro di dolce dualità. L’album presenta alcune apparizioni di ospiti, ma per la maggior parte è un disco di sperimentazione solista, con gestazioni che prendono vita attraverso lo stereo prima di svanire di nuovo. Nulla è troppo elaborato; questo è un album di idee.

Le drum machine sono protagoniste in “Rear View Mirror”, il singolo che introduce il disco, che suona come i Radiohead dell’era “In Rainbows” filtrati attraverso i Silver Apples, un viaggio di tre minuti che si può ascoltare in loop infinito. Come gran parte dell’album, è stato registrato quasi istantaneamente, con una semplicità e una crudezza che pesanti sovraincisioni e arrangiamenti meticolosi non potrebbero mai raggiungere. È un album ricco di atmosfera. James spiega: “Mi stavo preparando a trasferirmi nel sud della Francia quando metà dell’album è stato registrato. Questo ha contribuito al feeling lo-fi del disco; doveva essere registrato in fretta e questo conferisce ad alcuni brani una qualità simile a quella di un demo“.

L’album si colloca a metà strada tra la sperimentazione inquieta di Syd Barrett e le innovazioni analogiche senza inibizioni di Tim Presley nei panni di White Fence. È proprio quello che è.

Tracklist:

