Credit: press

Quando parliamo dei Railcard dobbiamo proprio parlare di supergruppo, vista la presenza di Rachel Love (Dolly Mixture), Ian Button (Papernut Cambridge, The Penrose Web) e Peter Momtchiloff (Heavenly, Would-be-goods).

Il nuovo singolo, “Day Dream”, è un perfetto esempio del pop sognante alla Bacharach che i Railcard hanno abbracciato e reinventato. La voce di Rachel Love è pura come lo era nei Dolly Mixture.

I Railcard annunciano un album omonimo in limited edition che sarà pubblicato in collaborazione da Skep Wax e Slumberland Records.

Dopo due EP in edizione limitata disponibili solo per il download Skep Wax e Slumberland sono orgogliosi di pubblicare questa raccolta di dieci canzoni in un album CD. Sono inclusi i sette brani dei primi due EP, insieme a tre nuovi.

Nelle dieci canzoni, come ci dicono le note stampa, il basso di Peter Momtchiloff e le percussioni di Ian Button introducono di nascosto lo swing della Motown, la propulsione degli Stereolab o il rumore allegro di France Gall. Nel frattempo, la voce di Rachel Love si intreccia con quella di Button e, quando si aggiungono le melodie degli ottoni di Allison Thomson, si crea un dolce e seducente miscuglio che ricorda gli Strawberry Switchblade, i Turtles o persino i Mamas and Papas. La raccolta include anche una cover di “Think About That” di Dandy Livingstone. In altre parole, i Railcard hanno sintetizzato alcuni dei migliori brani pop degli ultimi settant’anni e li hanno resi freschi come il primo singolo dei Dolly Mixture.