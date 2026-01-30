Hayley Williams ha formato una nuova band chiamata Power Snatch.

La cantante dei Paramore ha messo in piedi la band con il collaboratore Daniel James, che l’ha anche aiutata a scrivere e produrre i brani del suo ultimo album solista, “Ego Death At A Bachelorette Party“. Sono apparsi in uno show per Apple Music 1 per annunciare il progetto e hanno confermato che un singolo chiamato “Assignment” è già disponibile.

Dopo l’annuncio, i fan hanno scoperto che la pagina Instagram della nuova band è attiva dalla scorsa estate e che già a luglio era stato pubblicato un frammento di un altro nuovo brano e anche su Bandcamp c’è un singolo intitolato “DMs” uscito, a quanto pare, il 22 dicembre.

<a href="https://powersnatch.bandcamp.com/track/dms">DMs by Power Snatch</a>

Hayley Williams sarà a Milano, Alcatraz, il 5 giugno. Il concerto è già sold out.