credit: Zachary Gray

Il cantautore e musicista britannico Joe Newman, frontman della band alt-J, vincitrice del Mercury Prize e dell’Ivor Novello Award, pubblica oggi il suo singolo di debutto come progetto solista JJerome87. In concomitanza con l’annuncio della sua firma con Mushroom Music / Virgin Music Group e del suo primo concerto in assoluto, JJerome87 condivide il primo assaggio di un album in arrivo, con il singolo “Brush Me Like A Horse”. Registrato a Los Angeles con il produttore Carlos De La Garza, il brano vede la partecipazione di un gruppo di musicisti e di un trio di coriste, dando vita a un suono distintamente californiano, permeato dall’energia di Motown, blues e gospel.

Parlando del significato del brano, Newman racconta:” ‘Brush Me Like A Horse’ è la storia di un uomo che lentamente si trasforma in un cavallo. Questa metamorfosi porta il mondo intorno a lui a dimenticare chi sia, mentre le persone iniziano a prendersi cura di lui sempre di più come se fosse un cavallo. La canzone è stata in parte ispirata da qualcosa che ho visto attraversare a un amico. Non si è trasformato in un cavallo, ma la sua reputazione ha subito una metamorfosi.“