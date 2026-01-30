Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

THE MOLOTOVS – “Wasted on Youth”

[Marshall]

indie-rock

Il duo londinese composto da fratello e sorella The Molotovs debutta con l’album “Wasted On Youth”, un audace mix di new wave, punk, indie e garage rock che mette in mostra l’energia grezza e il talento compositivo della band. Dopo aver suonato in oltre cinquecento concerti, i The Molotovs hanno già condiviso il palco con artisti del calibro dei Sex Pistols e dei Libertines. Pensate all’energia e alla composizione dei Jam, al carisma dei Libertines e agli inni che danno il via a una nuova generazione.

KULA SHAKER – “Wormslayer”

[Strange F.O.L.K]

indie-rock

I Kula Shaker tornano con il loro ottavo album in studio, “Wormslayer”, riaffermando il loro posto come una delle rock band britanniche più audaci e creative. Prendendo il nome da un poeta-re indiano del IX secolo, la band ha sempre vissuto in una realtà alternativa, mescolando misticismo, psichedelia e l’energia chiassosa del rock ‘n’ roll. Con “Wormslayer”, continuano questa ricerca, creando un viaggio caleidoscopico che sembra allo stesso tempo senza tempo e urgentemente fresco. Fin dai primi istanti, l’album è pervaso da un fervore evangelico: un vortice di psichedelia anni ’60, soul sontuoso, retro-funk e narrazione cosmica. Al suo centro scorre un filo conduttore che si snoda come un’opera rock psichedelica: storie di patti faustiani, sognatori alati e lotte mitiche che rispecchiano lo spirito creativo senza compromessi della band.

MARTA DEL GRANDI – “Dream Life”

[Fire Records]

indie-pop

Marta Del Grandi torna con “Dream Life”, un album che si muove in un campo di sogni, un’istantanea panoramica multidimensionale punteggiata da una serena disillusione, che trascende i confini musicali mentre le speranze e le aspirazioni personali si scontrano con la vastità delle stelle e oltre. “Il mio precedente album Selva aveva un carattere poetico e bucolico – nella mia testa posso immaginare ogni canzone come un dipinto a olio – Dream Life ha un approccio più contemporaneo, con testi che toccano temi politici e sociali, una narrazione personale più esplicita e un sound pop più definito. È più simile a un libro fotografico, più definito e dettagliato“.

CAST – “Yeah Yeah Yeah”

[Scruff of the Neck]

indie-rock

Dopo aver appena lanciato il loro tour negli stadi del 2025 con gli Oasis e aver celebrato il trentesimo anniversario del loro album di debutto “All Change”, i Cast arrivano al 2026 con grande slancio grazie all’uscita del loro nuovo album “Yeah Yeah Yeah”.

BECK – “Everybody’s Gotta Learn Sometime”

[Capitol Records]

pop-rock

Beck ha pubblicato la sua nuova compilation di rarità “Everybody’s Gotta Learn Sometime”. La compilation di otto brani comprende rarità, brani poco conosciuti e cover, attingendo a oltre un decennio di lavoro del cantautore. I fan troveranno nuove versioni di classici di Elvis Presley e The Flamingos, oltre a omaggi a John Lennon (“Love”) e Caetano Veloso (“Michelangelo Antonioni”). L’unico brano originale di Beck presente è “Ramona”, dalla colonna sonora di “Scott Pilgrim vs. The World”.

MY MORNING JACKET – “Peacelands”

[autoproduzione]

indie-folk

I My Morning Jacket hanno pubblicato un nuovo album, “Peacelands”, disponibile ora sul loro Bandcamp. Il frontman Jim James lo descrive come “un album composto principalmente da brani acustici di protesta inediti, alcuni cover e alcuni miei“, e include canzoni di Lou Reed, Bob Dylan, Brian Wilson, Buck Owens e altri. Jim dice: “Siamo solidali con la popolazione del Minnesota e di ogni altro luogo colpito dagli orrori della brutalità dell’ICE e dalla mancanza di decenza umana o trasparenza da parte di questa amministrazione. C’è spazio per tutti per essere al sicuro, liberi e a casa in questo vasto mondo e dobbiamo trovare insieme una nuova strada verso una politica di immigrazione sicura e umana e una riforma radicata nella pace e nell’amore…nella sicurezza e nell’uguaglianza…e in nuovi sistemi di equità, libertà e giustizia trasparente per tutti“.

<a href="https://mmorningjacket.bandcamp.com/album/peacelands">Peacelands by My Morning Jacket</a>

TY SEGALL & THE MUGGERS – “”Live” “At” “The” “BBC””

[Sea Note]

indie-rock

Ty e i Muggers racchiudono lo spirito libero del tour Emotional Mugger per poi riversarlo sul pubblico in questa travolgente esibizione alla BBC del 2016.

THE SOFT PINK TRUTH – “Can Such Delightful Times Go On Forever?”

[Thrill Jockey]

elettronica

The Soft Pink Truth (Drew Daniel, anche membro dei Matmos) fonde musica da camera e musica elettronica in un nuovo e affascinante album pop ibrido che evoca le colonne sonore dei film della metà del XX secolo con richiami al minimalismo. “Can Such Delightful Times Go On Forever?” è un album singolare che testimonia la maestria di Drew Daniel come compositore e produttore, intrecciando abilmente la struttura pop e il timbro classico con un sottile sound design elettronico e una splendida acustica. In tutto l’album Daniel abbraccia uno spirito drammatico e romantico che sfuma i confini tra il desiderio inconscio e la realtà quotidiana. The Soft Pink Truth ha creato un mondo sonoro di fantasia sfarzosa che funge da balsamo e contrappunto ai dolori comuni della vita moderna.

TASHI DORJI – “low clouds hang, this land is on fire”

[Drag City]

sperimentale

Per il suo terzo album pubblicato dalla Drag City, Tashi Dorji passa alla chitarra elettrica. Dopo le furibonde improvvisazioni acustiche che hanno caratterizzato i due precedenti album è facile immaginare un album di improvvisazioni alla chitarra elettrica come un saggio incendiario a tutto tondo. Soprattutto quando il titolo è “Low Clouds Hang, This Land Is on Fire”. Eppure, questa consapevolezza serve a creare uno shock ancora più grande: la deriva musicale disarmante e delicata dell’album.

MOL – “Dreamcrush”

[Nuclear Blast]

metal

Avere dei sogni può sostenerti, darti qualcosa in cui credere, ma il peso delle aspettative e il fardello della realtà possono anche rendere tali sogni opprimenti, capaci di distruggerti con la stessa facilità. I danesi MØL esplorano la dicotomia di tali sogni nel loro ultimo album, “Dreamcrush”, pubblicato dalla Nuclear Blast. Ispirati da una serie di eventi di vita disparati, gli undici brani che compongono l’album sono un intreccio di emozioni, cucite insieme con fili di esperienze che si intrecciano nel tempo e nello spazio. I MØL offrono l’opportunità di adorare qualsiasi tempio psichico risuoni maggiormente. Traendo ispirazione da artisti come My Bloody Valentine, Cocteau Twins e The Smashing Pumpkins, i MØL coprono con un velo sottile i loro lati più taglienti e frastagliati, canalizzando al contempo grandi visioni alt-rock. Immergendo anche i loro momenti più aggressivi nella melodia, creano una dinamica emotiva che costituisce la base post-rock delle loro espressioni sonore più esplosive fino ad oggi.

SOFTCULT – “When A Flower Doesn’t Grow”

[Easy Life]

indie-rock

Nel loro nuovo potente album “When A Flower Doesn’t Grow”, i Softcult (Mercedes e Phoenix Arn-Horn) presentano il loro lavoro più risoluto e trasformativo fino ad oggi. Scritto durante un periodo di sconvolgimenti personali e di scoperta di sé, il disco traccia un percorso attraverso il trauma, la disillusione, l’empowerment e la liberazione finale. Dal punto di vista musicale, i Softcult continuano ad ampliare il loro mondo di grunge, shoegaze e texture alt-rock, abbinando riff carichi di fuzz e paesaggi sonori sognanti a un lirismo crudo e confessionale. Il risultato è allo stesso tempo intimo e universale: un disco per chiunque si sia mai sentito intrappolato o sminuito dall’ambiente circostante e un grido di battaglia per nutrire noi stessi e gli altri nella ricerca della libertà e dell’autenticità.

WHITELANDS – “Sunlight Echoes”

[Sonic Cathedral]

indie-rock, shoegaze

Il secondo album dei Whitelands, “Sunlight Echoes”, ha un suono più ampio che li porta fuori dall’ombra dello shoegaze verso qualcosa di più grande, migliore e luminoso. “Stiamo tornando con molta più maturità e autenticità“, dice il cantante e chitarrista Etienne Quartey-Papafio a proposito del loro passo avanti. “Lo si vede da quanto la nostra musica sia diventata più emotiva“. Con la maturità arriva una nuova sicurezza, quindi non solo ci sono melodie straordinarie ovunque, ma la voce di Etienne è in primo piano per tutto il tempo. “È stato davvero bello vedere Etienne superare i propri limiti“, aggiunge la bassista Vanessa Govinden. “Mi piace la direzione che abbiamo preso in questo album. Stiamo correndo un rischio. È metà e metà“.

BUZZCOCKS – “Attitude Adjustment”

[Cherry Red]

indie-rock, punk

Nuovo album dei Buzzcocks, pionieri del punk. È punk rock con un tocco Motown! Un nuovo album dovrebbe sempre contenere elementi di sorpresa e creare un proprio mondo, e questo lo fa! Evita i cliché e amplia il magico viaggio dei Buzzcocks!

PLANTOID – “Flare”

[Bella Union]

prog-rock

Dopo il successo del loro album di debutto “Terrapath”, che ha consolidato il loro status di protagonisti della scena prog-rock britannica, i Plantoid sono tornati con il loro secondo album: “Flare”, enigmatico, accattivante e a tratti decisamente orecchiabile. Rimanendo fedele alle radici math-rock della band, l’album è inondato da riff di chitarra pesanti e riverberati, cambi di tempo e progressioni di accordi che alterano la mente, il tutto mentre espande il suono caratteristico dei Plantoid verso nuovi orizzonti, come lo shoegaze wall-of-sound e il rock-pop vocale. Fa ciò che tutti i secondi album fanno meglio: conserva il DNA fondamentale che ha distinto il suo predecessore dalla massa, ma si evolve abbastanza da entusiasmare sia i vecchi fan che i nuovi ascoltatori. Se siete qui per i cambi di tempo, le lunghe durate dei brani e le improvvisazioni jazzistiche a metà canzone, non preoccupatevi, ne troverete ancora in abbondanza nei nove brani dell’album. È solo che i Plantoid sono riusciti ad attingere a qualcosa di più profondo, più vissuto.

SCOTT MCCLOUD – “Make It To Forever”

[God Unknown Records]

alt-rock

Scott McCloud (Girls Against Boys, Soulside, Paramount Styles, AGRIO) pubblica il suo album di debutto da solista “Make it to Forever” con la God Unknown Records. “In un certo senso, tutte le relazioni sono semplicemente conversazioni. Alcune sono brevi lampi, scintille, che possono spegnersi con la stessa rapidità con cui sono iniziate. Altre durano più a lungo, o si interrompono per anni, per poi riprendere da dove erano state interrotte. Alcune forse non finiscono mai. Anni fa, la nostra band Girls Against Boys ha tenuto uno di quei concerti da sogno, che capitano una volta nella vita, ad Atene, in Grecia, che per me ha rappresentato un momento speciale. Più tardi, ho deciso di tornare lì e registrare un disco, in questo luogo che ha un significato quasi mitologico per me. Registrare musica in una città che è più o meno un sogno è emozionante. Ci si sente fuori posto, come un visitatore, un viaggiatore nel tempo. Visitare luoghi. Alienante eppure confortante. Queste canzoni parlano di ricordi, storie d’amore, idee che rimangono vive e in continua evoluzione. La realtà dell’esperienza stessa offuscata dal tempo. La musica è ovviamente anche una conversazione tra riff, motivi, domande e risposte. E altre domande. Battute, linguaggio, flirt. Atmosfera. In definitiva, la conversazione più lunga che potremo mai avere è con noi stessi. Seduti con un taccuino, osservando la vita di strada, i motorini e i graffiti. I ricordi che portiamo con noi diventano tesori, mondi da rivisitare che sono ancora vivi. E come le città e le canzoni, non smettono di vivere. La parte più importante di ciò che siamo è forse ciò che ricordiamo“.



SEBASTIEN TELLIER – “Kiss the Beast”

[Because]

pop

L’icona del French Touch e dandy cantautore electro-pop Sébastien Tellier è tornato con “Kiss the Beast”. Tellier torna al formato dell’album pop. “Kiss the Beast” attinge dai diversi suoni che ha esplorato nella sua carriera, aprendo al contempo nuove direzioni, dalle ballate introspettive in francese e inglese ai brani electro-pop groovy. Include “Naïf de Coeur” e “Refresh”. Con la partecipazione di Nile Rodgers, Kid Cudi e Slayyyter. Prodotto da Daniel Stricker, Victor Le Masne, SebastiAn e Oscar Holter.

LORD ELEPHANT – “Ultra Soul”

[Heavy Psych Sounds]

doom

I Lord Elephant tornano con il loro secondo album in studio “Ultra Soul”, un mix psichedelico di stravaganti sonorità anni ’70, ’90 e 2000 mescolate al caratteristico respiro pesante della band. Blues, doom e sludge si fondono nuovamente nello strano marchio di fabbrica del trio, allergico alle etichette di genere e pronto ad espandere la propria visione oltre ogni limite!

LANDE HEKT – “Lucky Now”

[Tapete]

indie-pop-rock

Lande Hekt è diventata silenziosamente una delle migliori cantautrici underground del Regno Unito. Nel suo album di debutto del 2021, “Going To Hell”, e in “House Without a View” del 2022, ha esplorato la sua identità queer, la sobrietà e i traumi infantili attraverso la lente di un indie-pop sincero e colloquiale, che le ha permesso di aprire i concerti di artisti del calibro di Alvvays, Throwing Muses e The Beths. Il suo nuovo album “Lucky Now” riflette la versione più matura e sicura di sé di Lande Hekt. “Non mi preoccupo più di come mi presento“, dice Hekt. “Ho cercato di pensare meno a come vengono percepite le cose e di scrivere semplicemente canzoni che mi fanno sentire in contatto con me stessa e con ciò che apprezzo“. I punti di riferimento musicali di Hekt – The Wedding Present, The Sundays, The Replacements – rimangono gli stessi, ma allo stesso tempo ha approfondito altre influenze. “Lucky Now “è debitore del twee-pop e del jangle-pop degli anni ’80 di artisti come The Pastels, Tallulah Gosh e The Bats, oltre che di iterazioni più moderne di quel sound come Autocamper e Jeanines, con le sue melodie estatiche e slanciate e le chitarre splendide e tattili.

JOSEPH – “Closer To Happy”

[Nettwerk]

indie-folk

“Closer To Happy” è il primo album completo pubblicato da Joseph dopo l’abbandono della sorella e cofondatrice Allison Closner, e racconta un periodo di profondi sconvolgimenti, perdite e trasformazioni, che ha portato alla realizzazione del loro lavoro più audace e vulnerabile fino ad oggi. L’album vede Natalie e Meegan co-produrre insieme a Luke Niccoli (Carly Rae Jepsen, Towa Bird, Andrew McMahon in the Wilderness) e portare una nuova intensità al loro sound caratterizzato da chitarre pesanti e armonie.

JOYCE MANOR – “I Used To Go To This Bar”

[Epitaph]

pop-punk, indie-rock

I Joyce Manor sono una leggenda del pop-punk californiano e “I Used To Go To This Bar” è il lavoro di questa band epocale al massimo della sua forma. Continuano a proporre musica rock incredibilmente soddisfacente con una naturalezza che sembra quasi non richiedere alcuno sforzo. Il trio di Torrance, California, composto da Barry Johnson, Chase Knobbe e Matt Ebert, è a un punto della propria carriera in cui la loro posizione come una delle band rock più amate è ormai scontata. Il loro settimo album vede il gruppo continuare a trovare nuove ricche vena da sfruttare nella loro breve e dolce arte compositiva, senza perdere un briciolo del mordente che li ha resi famosi. Pensate alla rapidità degli AFI, all’indelebile acume power-pop dei Weezer e all’emotività crepuscolare degli Smiths, mentre li consolida ulteriormente come figure di spicco nel panorama rock attuale.

GEOLOGIST – “Can I Get a Pack of Camel Lights?”

[Drag City]

experimental

Geologist è il nome d’arte di Brian Weitz, che fin dall’età di 15 anni è stato parte attiva della scena musicale underground, suonando e lavorando insieme a un gruppo di amici che un giorno avrebbero deciso di chiamare la loro band Animal Collective. “Can I Get a Pack of Camel Lights?” si discosta da quella tradizione, contenendo una serie di effetti a sorpresa. È un viaggio ispirato attraverso le sue fasi e i suoi stadi, con suoni tradizionali, atmosfere rituali, avant, prog-jazz, kraut, post-punk e vibrazioni minimaliste che si fondono in un’infinità elettronica. “Can I Get a Pack of Camel Lights?”, illuminato come una costellazione, intreccia impulsi e avvenimenti attraverso lo spazio, attingendo dal suo archivio psichico: l’atmosfera di un viaggio energizzante da Tucson nel deserto, ripetuto più volte nei primi anni 2000; una testimonianza incendiaria dal vivo una notte nei club nel 1998; il brivido infinito della fusione mentale nell’eterno ritorno. Geologist utilizza le corde del drone e del chanter, le cui possibilità gli hanno aperto nuove frontiere all’epoca, per evidenziare questi momenti nel flusso caleidoscopico della memoria.

YE VAGABONDS – “All Tied Together”

[River Lea Recordings]

folk

Registrato dal vivo in una casa a Galway, con il celebre produttore Philip Weinrobe (Big Thief, Adrienne Lenker) alla guida, questo album potente e cinematografico presenta brani originali profondamente evocativi, intrisi di ricordi, tributi e gratitudine. In tutto l’album prevale un forte senso di appartenenza, sia ai propri spazi conquistati con fatica, passati e presenti, sia a un rifugio interiore per chiunque desideri un legame che vada oltre il tempo e la geografia. “Tutte queste canzoni hanno un indirizzo“, dice il co-frontman Diarmuid Mac Gloinn. “Riguardano luoghi specifici e persone specifiche“. I fratelli citano gli scrittori di narrativa George Saunders e Claire Keegan come particolari fonti di ispirazione per questo disco.

GUV – “Warmer Than Gold”

[Run For Covers]

indie-rock

“Warmer Than Gold”, il nuovo album del progetto GUV di Ben Cook, è un documento di una vita dedicata alla musica, un diario di viaggio critico e celebrativo, un tentativo di trascendere le condizioni omogenee e ossessionate dallo status sociale del mondo contemporaneo attraverso l’uso di ritmi potenti, cori imponenti e distorsioni. È un disco realizzato in movimento che ha senso ovunque. E soprattutto, con la sua tavolozza sonora ampliata e l’enfasi sui breakbeat, inaugura la nuova era di un artista che non ha mai smesso di crescere. La musica dell’album conserva lo spirito accattivante dei precedenti dischi di Cook, ma aggiunge un elemento decisamente ritmico ispirato al classico Madchester e al Britpop. Si diffonde e si libra, sembra di sfrecciare lungo l’autostrada M1 a mezzanotte, spinti da un’urgenza mai vista in altri lavori di Cook. Ciò che rimane di quelle precedenti uscite power pop, però, è l’orecchio attento dell’artista per i ritornelli accattivanti-

ANNABELLE CHAIRLEGS – “Waking Up”

[Todo]

indie-rock

“Waking Up”,” il nuovo album di Annabelle Chairlegs, prodotto da Ty Segall. Con radici nel cuore industriale del New Jersey, la musica di Annabelle Chairlegs fonde texture grintose, cupe e meccaniche con uno spirito giocoso e stravagante.

TYLER BALLGAME – “For The First Time, Again”

[Rough Trade]

classic rock

Il sorprendente debutto di Tyler Ballgame, “For the First Time, Again”, è un piacevole promemoria di come le grandi canzoni interpretate da un cantante di talento possano emozionare, affascinare e ispirare. Prodotti da Jonathan Rado (Foxygen, The Lemon Twigs, Weyes Blood) e Ryan Pollie (Los Angeles Police Department) e interpretati dalla voce sorprendente e versatile di Ballgame, questi 12 brani finemente elaborati, radicati nel rock classico, nell’indie e nell’Americana, faranno sentire compreso chiunque abbia un cuore. Ancor prima che i testi profondi e spesso provocatori entrino in testa, le melodie contagiose di Ballgame ti trascinano in una storia con cui è facile identificarsi, ma diversa da qualsiasi altra tu abbia mai sentito. Dopo un solo ascolto, il messaggio di Ballgame sulla fiducia nel proprio io autentico risuona in profondità e in modo ampio.

ASTERIA – “FERITE PER TUTTI

[Double Trouble Club/Island Records/Universal Music Italia]

indie-rock

Un disco che indaga la dimensione relazionale dell’esperienza umana, partendo da un presupposto essenziale: nessuna esistenza è isolata, ogni individuo abita uno spazio personale che, spesso senza accorgersene, entra in relazione con quello degli altri. “FERITE PER TUTTI” guarda alle vite come parti di una struttura comune, fragile e permeabile. Un insieme fatto di prossimità e distanza, di presenze e assenze, in cui ogni gesto ha una conseguenza e ogni ferita altera l’equilibrio complessivo. Il dolore, come l’amore, non resta confinato a chi lo prova: si diffonde, lascia segni, modifica ciò che lo circonda. Non è un concetto astratto, il tema cardine è come l’empatia, nello specifico i neuroni specchio, espandano l’emotività di un singolo individuo a chi lo circonda. Canzoni immediate ed essenziali con una scrittura diretta, scevra di sovrastrutture. Asteria attraversa emozioni, stati d’animo e vissuti che abitano la quotidianità, spesso in silenzio: colpe difficili da nominare, perdite che restano addosso, insicurezze che attraversano i rapporti e il bisogno profondo di non sentirsi soli. Esperienze che non appartengono mai a una sola persona, ma si muovono tra gli individui, si riflettono, si trasformano. È in questo movimento continuo che l’identità prende forma, si incrina, si ricompone.

VIKOWSKY – “Consistency”

[Icy Cold Records]

new-wave, post-punk

“Consistency” segna una vera rinascita per i milanesi Vikowski. Per la prima volta ogni brano nasce da un processo creativo pienamente collettivo: scritto, suonato e modellato insieme in studio, come una band viva e in trasformazione. Ciò che era nato come il progetto solista di Vincenzo Coppeta diventa oggi un organismo corale, più maturo e coeso, con un’identità sonora nitida e riconoscibile, frutto di una visione condivisa. Il filo conduttore del disco è il tema della persistenza: la capacità di restare, di impegnarsi, di coltivare relazioni — d’amicizia o d’amore — anche quando richiedono sforzo, compromessi e cambiamenti profondi. “Consistency” attraversa solitudine e nostalgia, esplora l’equilibrio fragile tra sé e il mondo, e tocca l’amore e l’ambizione come forze che insieme sostengono e mettono alla prova. Sul piano sonoro, il nuovo album porta con sé un’evoluzione netta. Il pianoforte e i sintetizzatori del precedente lavoro “The Long Run’”(2021), vicini agli ultimi lavori di Nick Cave e The National, cedono il passo a una chitarra elettrica che diventa il centro melodico e armonico del progetto. Tra linee di basso essenziali ma curate, emergono richiami alla tradizione new wave e post-punk di The Cure, The Smiths e Interpol.

AILBHE REDDY – “Kiss Big”

[Don Giovanni]

indie-pop

Ailbhe Reddy è una cantautrice nata a Dublino la cui musica cattura la tranquilla intensità dei momenti intermedi della vita. Il suo terzo album “Kiss Big” è un disco sulla rottura, ma non nel senso tradizionale del termine. Esplora ciò che accade dopo la rottura: il torpore, la confusione, i brevi lampi di lucidità. Come l’identità scivola, si riorganizza e, occasionalmente, si riforma. Un disco che si colloca a metà strada tra l’indie rock e il folk confessionale, che riecheggia il peso emotivo di artisti come Julia Jacklin, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus. Con “Kiss Big”, Reddy si spinge oltre nella sua capacità di rendere universale ciò che è personale. Sono canzoni che parlano di finali, di quasi, e dei tranquilli inizi che seguono.



ER JURKEN – “To Be Continued”

[Country Thyme]

sperimentale, folk

Il songwriting di ER Jurken, come dimostra il suo acclamato primo album “I Stand Corrected”, tende a vagare attraverso il secolo scorso della musica americana con uno stile unico e spensierato. Nel suo album di debutto, Ed (come lo chiamano i suoi amici) ha suonato quasi tutti gli strumenti da solo, sottolineando un ciclo di canzoni profondamente personali che parlano di ascesa, caduta e redenzione: una produzione essenziale che spazia dall’euforia alla tristezza e viceversa. “To Be Continued”, il suo secondo album, vede le sue fantasie folk-pop barocche letteralmente sulle rocce, perché questa volta Ed ha il potente trio di musicisti dei Junegrass di Chicago ad aiutarlo a dare il meglio di sé. Una volta in aria, il suo tenore celestiale e le melodie del coro vocale esaltano ulteriormente la psiche contorta che sottolinea il rock and roll scorrevole di Ed e compagni.

LOVVBOMBING! – “PISS! PEAS! PEACE!”

[Vina Records]

indie-rock

Dopo la pubblicazione dei primi tre singoli ecco “PISS! PEAS! PEACE!”, album d’esordio dei Lovvbömbing!, band di Cesena che fonde art punk, psichedelia e garage in un’esplosione sonora viscerale e senza compromessi. Pubblicato da Vina Records , “PISS! PEAS! PEACE!” è un disco che mette al centro energia, istinto e urgenza espressiva, rifiutando la patinatura delle produzioni contemporanee. Dieci tracce registrate rigorosamente in presa diretta, tra feedback, fuzz, delay storti e ritmi forsennati, che restituiscono un songwriting nato dalla jam session e testi spesso vicini al flusso di coscienza. Un album crudo e sognante, sempre a volume alto e intriso di amore, che affonda le radici nel garage punk per spingersi verso territori psych, dance-punk, noise e hardcore, mantenendo una forte identità ironica e provocatoria.

A. G. COOK – “The Moment”

[A24 Music]

elettronica

Da quando è stato annunciato nel gennaio dello scorso anno, “The Moment” ha confuso praticamente chiunque abbia interagito con la sua uscita. L’interesse di Charli Aitchison per i film è ormai ben documentato – la sua colonna sonora per l’adattamento di “Wuthering Heights” di Emerald Fennell dovrebbe arrivare solo poche settimane dopo l’uscita di “The Moment” – ma questo era comunque inaspettato. A. G. Cook sembra aver ricevuto il permesso di esplorare le sue inclinazioni più selvagge Ascoltatelo insieme alla colonna sonora “Marty Supreme” di OPN e avrete un perfetto uno-due.

ALOSI – “Cose Molto Cattive”

[La Tempesta Dischi]

indie-rock

“Cose Molto Cattive” è un disco che vive di notte e arriva fino al mattino: un album che nasce da chi fa musica con l’anima oltre che con le dita, attraversando ferite, abbagli e quelle scintille che illuminano strade senza indicazioni. È un viaggio tra pianeti interiori, tra ballad taglienti come “Giochi di lusso”, boleri elettrici come “Vagabundo”, corse senza fiato come “Notti di Coppe” e molti altri luoghi dell’io che compongono l’universo emotivo di Alosi. “Il disco si muove tra parole nette, rock notturno e una musica contaminata, registrata in presa diretta con la band come un corpo unico, ma anche lavorata a lungo nel tempo, incontrando via via musicisti – racconta Alosi – che hanno attraversato e plasmato ogni brano. “Cose Molto Cattive” è un album che non consola, ma accompagna: come una candela accesa quando la luna è morta, una luce fragile ma ostinata che non promette risposte, solo presenza“.

TREETOPS – “Aphonia”

[Ipe Ipe – Maladisco Music]

alt-rock, jazz, prog

Dopo un primo album ancora influenzato dalla musica strumentale americana e un secondo legato al rapporto con l’immagine da sonorizzare, “Aphonia” è al tempo stesso un punto d’arrivo e di ripartenza per i Treetops, i quali hanno chiamato a raccolta tutte le influenze assorbite in anni di ascolto, studio e lavoro, per puntare a un discorso nuovo, personale. Con un risultato effervescente per un album pensato e suonato con libertà, senza schemi né confini, all’insegna di un art-rock-nujazz con doppio sax e doppia chitarra (una delle quali di Anna Bielli, unica figura femminile della band) che incuriosirà i patiti della fusion, i cultori del progressive, gli ascoltatori più aggiornati in fatto di nuove sonorità urbane contemporanee. Con le radici ben piantate nella conoscenza e nel rispetto della tradizione e le antenne puntate verso la scena contemporanea internazionale, i Treetops si fanno interpreti di una ricerca strumentale che gioca con leggerezza, consapevolezza e divertimento con il funk, il jazz, il rock, la musica scritta e l’improvvisazione. Tanto groove, tecnica precisa, sorprendenti improvvisazioni per un settetto di giovani “leoni” romani, tra i più promettenti talenti della nuova scena musicale della Capitale.

HATE MOSS – “A Hot Mess”

[Trovarobato]

elettronica

“A Hot Mess”, il nuovo album del duo italo-brasiliano Hate Moss, consolida la collaborazione con la storica etichetta bolognese Trovarobato dopo l’EP “Mercimek Days” uscito nel giugno scorso. Nato durante un lungo tour che ha toccato Sud America, Europa, Regno Unito e parte del Medio Oriente, il disco riflette le esperienze vissute da Ian Carvalho e Tina Galassi nella scena culturale alternativa, frutto di una dimensione musicale radicata nei centri sociali autogestiti e nella cultura DIY. Prodotto in collaborazione con Pour Atom Oil — già al fianco della band nel precedente lavoro e produttore di artisti come Maria Chiara Argirò — l’album è un viaggio sonoro che attraversa generi diversi, dal trip hop all’electroclash, con influenze world e industrial, ed è stato scritto, registrato e mixato dal gruppo stesso, che ha potuto così mantenere il pieno controllo creativo in ogni fase del suo processo produttivo. I testi affrontano tematiche sociali di forte impatto, esplorando una pluralità linguistica che abbraccia portoghese, inglese, spagnolo, italiano e perfino un brano in dialetto toscano. Tra i temi ricorrenti emergono la precarietà delle nuove generazioni, le morti sul lavoro, le disuguaglianze sociali e una politica schiacciata dagli interessi del mercato, come hanno dimostrato i due singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album, “Mentiras” e “Bianca”.

YUMI ZOUMA – “No Love Lost To Kindness”

[Nettwerk]

indie-pop-rock

“Abbiamo voluto essere più estremi, più audaci, spingerci oltre i limiti” afferma la band a proposito della rinnovata energia del gruppo: “Siamo una band da oltre dieci anni e in questo lasso di tempo di siamo evoluti. Siamo arrivati al punto in cui volevamo provare qualcosa di un po’ più folle, che ci rispecchiasse di più“.

JAMES WALSH – “It’s All Happening”

[autoprodotto]

indie-pop

“It’s All Happening” dimostra, come ci dicono le note stampa, che lo stile di scrittura di Walsh personale e vulnerabile, che lo ha reso famoso, è più forte che mai, ma in questa occasione il suono essenziale amplifica l’intensità delle emozioni. I temi trattati scorrono in modo molto naturale tra una ricchezza di ispirazioni, dai sentimenti personali alla fotografia, dai luoghi all’attualità. James dice: “Questo è uno degli album più riflessivi e lirici che abbia mai realizzato. Quando riascolto alcune delle vecchie canzoni degli Starsailor, ne sono davvero orgoglioso perché hanno toccato molte persone. Ma a quell’età sei il centro del tuo mondo. Diventi molto più consapevole delle cose che dici e di come influenzano gli altri. E quando diventi più stabile, gli alti e bassi della vita sono completamente diversi da quelli che erano prima. Inizi a cercare storie stimolanti nella vita degli altri per ispirare i tuoi testi“.

LOWSUNDAY – “Low Sunday Ghost Machine – White” EP

[Projekt:Archive]

elettronica, shoegaze

Nati a metà degli anni ’90 nella scena locale di Pittsburgh, i Lowsunday (inizialmente conosciuti come Low Sunday Ghost Machine) sono emersi come pionieri “retro-futuristi”, fondendo darkwave e shoegaze. Dopo un periodo di inattività durato quasi 25 anni, la band riappare come duo nel 2025, composto dai membri originali Shane Sahene (voce, chitarra, synth, basso, batteria) e Bobby Spell (basso, chitarra, batteria). Sia riflessione che rinascita, “White EP” segna un gradito ritorno, caratterizzato da una produzione superba e da una rinnovata chiarezza creativa, che unisce tre decenni di eredità sonora distintiva con dosi equilibrate di evasione, suoni onirici, droni e feedback. Primo di due nuovi EP in programma quest’anno, il loro luccichio cristallino, le strutture classiche delle canzoni e i ritornelli melodici dimostrano che il loro sound atmosferico è più attuale e intramontabile che mai.

SIGARETTEWEST – “Addio, mon amour” EP

[Artist First]

cantautorale

In un panorama musicale spesso dominato dalla rapidità e dall’immediatezza, la proposta di sigarettewest si muove in controtendenza: due ballad, un’unica storia, in cui enfasi e climax diventano elementi fondamentali per sostenere il racconto emotivo. “Addio, mon amour” è avvolto da un’atmosfera sognante e a tratti cinematografica, costruito come una sequenza di immagini e sensazioni, capace di trascinare l’ascoltatore in un viaggio nel tempo. Il progetto racchiude una relazione passata, il momento della separazione e l’incontrollabilità della vita, che travolge e ti costringe a lasciar andare. Con questo lavoro, sigarettewest sceglie di raccontarsi a cuore aperto, liberandosi del peso dell’anima. Nei due brani il cantautore ripercorre l’inizio e la fine di un amore vero e trascendentale, un legame che lo ha segnato profondamente anche dal punto di vista artistico.

CALANTHA – “Ombre” EP

[autoprodotto]

alt-rock

Le Ombre che raccontano i CALANTHA sono ombre d’inconscio. Sono la paura di ribellarsi, di cambiare, di coesistere in un sistema troppo angusto per ritrovare il proprio equilibrio. Ma sono anche Ombre che proteggono e fanno respirare e sognare. Quattro brani eterogenei uniti da un’emotività profonda che si muovono all’interno di un alt-rock contaminato da venature noise ed elettroniche, con una forte impronta post-punk.

GIUDA MIO FRATELLO – “Italia Infame” EP

[Fat Sounds]

alt-rock, cantautorale

“Italia Infame” è l’EP d’esordio di Giuda Mio Fratello, nuovo progetto firmato da Gioele Valenti, musicista che negli anni ha costruito un percorso personale tra psichedelia, folk ed elettronica con i moniker JuJu (Fuzz Club) e Herself, collaborando anche con realtà internazionali come Mercury Rev e GOAT. Con questo lavoro Valenti approda per la prima volta alla scrittura in italiano, scegliendo un registro diretto, crudo e confessionale, capace di tenere insieme ironia, fragilità e tensione emotiva. La musica di Italia Infame nasce dall’incontro tra un songwriting intimo, segnato da riferimenti come Sparklehorse, e una tradizione cantautorale italiana aspra e “drammatica”, che richiama figure come CSI, Cesare Basile e Rino Gaetano. I brani dell’EP funzionano come frammenti di uno stesso affresco: micro-storie quotidiane e visioni apocalittiche si alternano su ballate folk sospese e fenditure indie-pop, con un’Italia decadente che diventa sfondo naturale del racconto. Dietro melodie immediate e strutture accessibili, il disco utilizza l’ironia come cavallo di Troia, lasciando emergere crepe, contraddizioni e un senso diffuso di assuefazione al disagio collettivo.