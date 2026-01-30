Si rivedono i NOFX che piazzano un nuovo brano dal titolo decisamente esplicito e chiaro: “Minnesota Nazis”

Fat Mike parla del nuovo brano: “Ho scritto una canzone intitolata “Huntington Beach Nazis” nel 2022, quando ho trascorso lì sei settimane da sobrio. In realtà c’è un incrocio tra Rhein Street e Heil Street. È un po’ strano…comunque, dopo tutte le recenti delusioni in Minnesota, ho deciso di cambiare alcune parole del testo e di pubblicarla in formato digitale. Ho anche cambiato il titolo della canzone in “Minnesota Nazis”. Credo che sia appropriato. Questa canzone non fermerà la follia assoluta…ma si fa quello che si può per rendere questo mondo un posto migliore. Cerchiamo di prenderci cura l’uno dell’altro nel miglior modo possibile. Amore > Odio…anche se al momento non sembra proprio così…“.

La nuova canzone è il primo brano inedito dei NOFX nel 2026. La band ha chiuso il 2025 con l’uscita di “A TO H”, la prima parte della collezione di tre album che contiene demo inediti provenienti dall’archivio, oltre a una manciata di brani nuovi.