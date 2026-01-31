Damon Albarn ha rivelato che comporrà la colonna sonora del nuovo film di Luca Guadagnino, “Artificial”, film descitto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale“.

Il film, senza data di uscita al momento, esplorerà il breve periodo nel 2023 in cui Sam Altman è stato rimosso dalla carica di CEO di OpenAI per poi essere riassunto pochi giorni dopo. Nel cast sono presenti Andrew Garfield nei panni di Altman, insieme a Monica Barbaro, Yura Borisov, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman e Mark Rylance.

Albarn ha confermato il suo coinvolgimento nella colonna sonora, dichiarando in una nuova intervista con Uncut (via Far Out Magazine): “Attualmente sto lavorando alla colonna sonora del film Artificial di Luca Guadagnino, sul CEO di OpenAI Sam Altman. Sto cantando alcune canzoni e scrivendo alcuni accompagnamenti elettronici e orchestrali“.

Damon Albarn on his new project:

"I'm currently working on the score to Luca Guadagnino's film "Artificial", about [OpenAI CEO] Sam Altman. I'm singing some songs and writing some electronic and orchestral backing." (Uncut) — Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) January 30, 2026

Guadagnino in passato ha già lavorato con Trent Reznor e Atticus Ross, così come con Thom Yorke dei Radiohead che ha curato la musica per “Suspiria”.

In un’altra parte della stessa intervista, Albarn parla anche del disco dei Gorillaz, “The Mountain”, in uscita il 27 febbraio, ammettendo: “Questo è l’album più emozionante che abbia mai realizzato, sicuramente come Gorillaz“.

La band sarà in Italia per due appuntamenti:



27 giugno

La Prima Estate, Lido di Camaiore

25 luglio 2026

Piazza Unità d’Italia, Trieste