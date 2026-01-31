credit: press

Da pochissimo è uscito “Hot Jams Need Two Gloves”, il nuovo EP dei VOV VOV!, composto dai due brani “Mr. Burns” e “Desert Land”.

I VOV VOV! raccontano così l’EP: “Come suggerisce il titolo, le due tracce nascono da momenti di improvvisazione in studio. Dal punto di vista evocativo, le sonorità rimandano a due scenari diversi: Mr Bruns rappresenta la nostra idea di brano dritto e incisivo; solo in un passaggio emerge un climax discendente, ma momentaneo, perché l’energia iniziale ritorna fino alla conclusione. Con Desert Land, invece, ci siamo divertiti a uscire dal nostro genere, passando per un groove che richiama il funk e l’afrobeat.“

Da notare anche la live session della band presente su YouTube.

Li abbiamo già messi sul radar questi ragazzi che sanno mescolare con sapienza e arguzia il krautrock, l’easy-listening e, perché no, pure un lato più onirico e shoegaze, il tutto in una suggestiva “coperta” psichedelica avvolgente ed emozionante. Nel 2025 la band è entrata a far parte del roster della label indipendente Factory Flaws con cui pubblica il debut EP “Sunbathing In A Magnetic Field“. Ci fa molto piacere vedere che la qualità, anche in questo nuovo EP, è rimasta alta. Occhi apertissimi su di loro!

