Credit: Bandcamp

È già tempo di tornare alla ribalta per i Boo Radleys, l’influente trio alt-rock che torna con “Living Is Easy”. I Boo Radleys stanno entrando in un’era di nuove scoperte, lavorando forte sulla creatività, cosa che ha portato i Boo ad essere sempre credibili nel nuovo percorso senza Martin Carr.

Con “Living Is Easy”, i membri originali Dr Simon “Sice” Rowbottom (voce, chitarra, tastiere), Tim Brown (voce, basso, chitarra, tastiere) e Rob Cieka (voce, batteria) continuano la loro serie di esperimenti che sfidano i generi, caratteristica distintiva della loro storia fino ad ora. Ora, avanzando con sicurezza nell’art-pop potenziato da un synth micidiale e scintillante, eccoli fare una riflessione profondamente personale sul viaggio della vita attraverso il prisma degli eventi oscuri degli ultimi decenni. È una canzone che affronta le questioni più importanti della vita: quanto siamo impotenti nel determinare il cambiamento sia a livello personale che sociale, e nel confrontarci con un dolore che ci avvolge completamente.

<a href="https://thebooradleys.bandcamp.com/track/living-is-easy">Living Is Easy by The Boo Radleys</a>