Uscirà il 20 marzo “E poi scegliere con cura le parole” (Woodworm Label), il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi.

Nel frattempo Giovanardi ci da un primo assaggio, una specie di biglietto da visita, per entrare nel mondo di questo album e lo fa con l’EP “A TUTTI I COSTI”, che anticipa un viaggio pensato, soppesato e profondamente esistenzialista, ma attraversato da una leggerezza consapevole.

4 brani, 4 fotografie che passano da un gusto adorabilmente classico di “Anni Zero”, passando per il gusto synthetico incalzante di “Un Errore” e per la brezza pop di “Per Cantare Più Forte” che si sposa alla perfezione con il gusto ricercato e per la cura degli arrangiamenti che Mauro ha sempre avuto. Nell’ EP è presente anche la gà conosciuta “Veloce”.

«Tra quelli fatti da trent’anni a questa parte è il mio disco più pensato, soppesato, aspettato… e anche il più travagliato. Al suo interno, tra le sue pieghe, c’è tutto il mio modo di essere e il mio approccio alla musica: fatto di disciplina, costanza, sacrificio e, contemporaneamente, di amore, rispetto, senso etico, morale ed esistenziale. È, tra tutti, il disco più esistenzialista che abbia mai realizzato. Un’esistenzialità che però non si lascia trascinare né trascina nell’oscurità, nel maelström del malessere, ma che viene affrontata con una certa leggerezza. Una “leggerezza pensosa”, per dirla con Calvino nelle Lezioni Americane – racconta Mauro Ermanno Giovanardi – È stato un progetto travagliato perché il suo percorso parte da lontano, da prima che scoppiasse il Covid. Credo che senza la pandemia sarebbe stato un disco diverso: sicuramente sarebbe uscito almeno cinque anni fa e sarebbe stato, a tutti gli effetti, qualcos’altro. Durante il periodo pandemico ho deciso di metterlo in stand by per lavorare a un nuovo capitolo dei La Crus, per poi riprenderlo nel 2022, chiuderlo quasi del tutto e sospenderlo nuovamente per pubblicare, nell’aprile del 2024, “Proteggimi Da Ciò Che Voglio”. Un’uscita che è stata un episodio nei nostri percorsi ormai solisti, e non una nuova ripartenza o rinascita della band: una bellissima e appagante esperienza, che però difficilmente avrà un seguito».

La parte musicale del disco è stata sviluppata insieme a Leziero Rescigno, che ha curato la produzione e il lavoro di pre-produzione, mentre LeLe Battista ha lavorato alle registrazioni, agli arrangiamenti e alla versione finale dei brani.

I testi nascono invece da un lavoro corale, che potremmo definire un vero e proprio collettivo della parola: l’artista ha coinvolto un gruppo di autori e musicisti con cui ha scritto i brani a quattro mani. Nei primi tre estratti figurano: Francesco Bianconi, Colapesce, Kaballà e Alessandro Cremonesi dei La Crus. In “Veloce” c’era anche la mano del buon Michele Bitossi.

Tracklist EP:

1 Veloce

2 Anni Zero

3 Per Cantare Più Forte

4 Un Errore



Questa la tracklist completa dell’album:



1 Il Buio Nella Pelle

2 Veloce

3 La Coscienza Della Mia Generazione

4 Anni Zero

5 Amore Giuda

6 Di Struggente Amore

7 Fermami

8 Per Cantare Più Forte

9 Il Numero Che Viene Dopo

10 Un Errore

11 Non Credo Nei Miracoli

12 Ogni Voglia Di Noi Due

13 Ha Ragione Schopenhauer