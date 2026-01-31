Shirley Manson si è riunita con gli Angelfish per un concerto di beneficenza a Edimburgo.

Prima di diventare la frontwoman dei Garbage, Manson era infatti negli scozzesi Angelfish (un album omonimo al loro attivo), che Il 30 gennaio si sono riuniti per il loro primo concerto dopo dieci anni, devolvendo tutto il ricavato in beneficenza a favore dei bambini palestinesi.

Il concerto al Liquid Room di Edimburgo è stato il terzo dalla loro separazione nel 1995, e, oltre ai brani della band, il set ha incluso anche diverse cover, ovvero “Nae Tongues” dei Filthy Tongues, “The End” dei Goodbye Mr. Mackenzie (la band in cui la stessa Manson suonava le tastiere) e il grande successo degli Stone Roses “I Wanna Be Adored”.



