

Sempre piú bravo e versatile Castellitto Jr. Bravissimi e istituzionali Pesce e Santamaria. Molto ben scelto anche il resto del cast, quello meno altisonante. I cosiddetti comprimari, che poi sono quelli che ti fanno il film.

Non conoscevo e ho trovato interessante la storia, e la sua romanzazione, di Toni Chicchiarelli, grande falsario romano anni Settanta, tanto di quadri quanto di passaporti e documenti – per una parte della barricata e l’altra. Tra Moro, Brigate e Servizi, le intersezioni tra la traiettoria di Toni e gli intrighi nazionali sono fantasiose, ma briose, gestite bene.



Ma veniamo alla parte visuale, fotografia e filtri, costumi, montaggio, ma anche alla scelta delle canzoni. Perchè dal 2010 ogni volta che c’è da raccontare Roma e i Settanta sembra di guardare un reboot o uno spin-off di “Romanzo Criminale” di Sollima?