Il C2C Festival continua a essere il più grande festival musicale indoor d’Italia, un punto di riferimento mondiale per l’avant-pop e uno dei principali festival di musica contemporanea in Europa. Giunto alla sua venticinquesima edizione, il C2C Festival consolida il suo ruolo nel panorama dell’avant-pop contemporaneo.
Ecco i primi nomi dell’edizione 2026 (29 ottobre – 1 novembre) appena annunciati. Le sedi saranno due: 29 ottobre e 1 novembre OGR Torino, 30 e 31 ottobre Lingotto Fiere.
Arca
Badbadnotgood
Chanel Beads
Chuquimamani-condori Presents Dj E
Crystallmess
Joanne Robertson
Kelela
Kmru
Oklou
Robyn
Theo Parrish [extended Set]
Underscores
Yung Lean & Bladee
