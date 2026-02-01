Il C2C Festival continua a essere il più grande festival musicale indoor d’Italia, un punto di riferimento mondiale per l’avant-pop e uno dei principali festival di musica contemporanea in Europa. Giunto alla sua venticinquesima edizione, il C2C Festival consolida il suo ruolo nel panorama dell’avant-pop contemporaneo.

Ecco i primi nomi dell’edizione 2026 (29 ottobre – 1 novembre) appena annunciati. Le sedi saranno due: 29 ottobre e 1 novembre OGR Torino, 30 e 31 ottobre Lingotto Fiere.

Arca

Badbadnotgood

Chanel Beads

Chuquimamani-condori Presents Dj E

Crystallmess

Joanne Robertson

Kelela

Kmru

Oklou

Robyn

Theo Parrish [extended Set]

Underscores

Yung Lean & Bladee

Biglietti QUI