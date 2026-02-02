La line up di Sexto ’Nplugged si arricchisce di due nomi chiave della musica contemporanea: Apparat e I Cani, headliner dell’edizione 2026 del Festival che si svolgerà dal 2 al 5 luglio nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN).

Apparat (unica data estiva nel Nord Italia) e I Cani si aggiungono agli Altin Gun, primi headliner già svelati la scorsa settimana, e confermano ulteriormente il percorso artistico che negli anni ha reso Sexto ‘Nplugged uno dei Festival Boutique più riconoscibili del panorama musicale italiano ed europeo, capace di coniugare qualità, ricerca e attenzione all’esperienza del pubblico.

Apparat, nome chiave della scena elettronica europea, salirà sul palco del Festival Boutique il 4 luglio. Musicista, produttore e compositore berlinese, Sascha Ring ha costruito negli anni un linguaggio sonoro unico, capace di fondere elettronica, ambient, techno emotiva e songwriting introspettivo. I suoi live sono esperienze intense e coinvolgenti, dove suono e immagini si intrecciano in un flusso ipnotico e profondamente trascinante, confermando Apparat come uno degli artisti più raffinati e intensi della scena contemporanea.

Ricordiamo che Apparat sarà in Italia anche il 15 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano e il 16 aprile 2026 all’Auditorium Parco della Musica a Roma e, al momento, è stata fissata anche una seconda data estiva, 11 agosto al Color Fest 2026, Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme (CZ).

Il 5 luglio sarà invece la volta de I Cani, una delle band più influenti e decisive della musica italiana degli ultimi quindici anni.

Dopo anni di silenzio, il progetto di Niccolò Contessa è tornato nel 2025 con “Post Mortem”, un disco accolto come un evento, capace di riattivare un immaginario e un linguaggio che hanno segnato un’intera generazione. Un ritorno che ha confermato la forza e l’attualità della band, capace di leggere il presente con lucidità, ironia e profondità. Per i Cani è previsto un tour estivo con biglietti QUI.

Altin Gun

venerdì 3 luglio 2026



Apparat

sabato 4 luglio 2026

I Cani

domenica 5 luglio 2026

A line up completata sarà disponibile un abbonamento a tutto il Festival a prezzo agevolato.

Biglietti QUI.