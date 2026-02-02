I Grammy 2026 ci dicono che è “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” di Bad Bunny l’album dell’anno. L’artista portoricano è stato premiato alla Crypto.com Arena di Los Angeles in una cerimona condotta da Trevor Noah. Ecco un po’ di altri premi assegnati nella serata:
Record of the Year
Il premio se lo portano a casa Kendrick Lamar e SZA grazie al brano “Luther”.
Song of the Year
Billie Eilish vince il Grammy per il brano “Wildflower” contenuto nel suo terzo disco “Hit Me Hard and Soft“.
Best Pop Vocal Album
Lady Gaga vince la statuetta grazie all’album “Mayhem”.
Best Dance/Electronic Album
Il premio è andato a FKA Twigs per “Euseuxa”.
Best Dance/Electronic Recording
Anche “End of Summer” dei Tame Impala, il gruppo di Kevin Parker porta a casa un premio ambito. Singolo estratto dall’album “Deadbeat“.
Best Rock Song
Tocca ai Nine Inch Nails grazie al brano “As Alive As You Need Me To Be” incluso nella colonna sonora del film “Tron: Ares” portarsi a casa il premio.
Best Rock Album
Il premio Best Rock Album va ai Turnstile per il loro quarto album “Never Enough“.
Best rock performance
Tocca a Yungblud vincere il premio per l’esecuzione, con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II, di “Changes” dei Black Sabbath, eseguita durante il concerto “Back to the Beginning” tenutosi a Villa Park di Birmingham.
Best Alternative Music Performance
Vittoria per i The Cure con “Alone”.
Best Alternative Music Album
“Songs of a Lost World” dei The Cure vince l’ambito premio nella categoria Best Alternative Music Album.
Best Rap Album
Premio conquistato da “GNX” di Kendrick Lamar.