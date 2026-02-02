credit: Riccardo Mulazzi

La nostra gradita anteprima di oggi è dedicata a June e al suo nuovo brano “Weaving Song”, magica e suggestiva passeggiata musicale ricca di riverberi indie-folk e dream-pop.

Con “Weaving Song” June tesse con delicatezza la storia di un amore tanto semplice quanto speciale. Una ballad intima, il calore soft dell’indie folk che contraddistingue le produzioni di June, intrecciato a ispirazioni 90s alla Mazzy Star e The Sundays.

L’arrangiamento acustico e la retorica intimista accompagnano l’ascoltatore fino al nucleo di un’emozione: una quotidianità accogliente e mai banale, sensuale e ingenua, fragile e travolgente.

Sul finale è quasi incompleta, volutamente un po’ approssimativa nel mix – una sorta di omaggio all’embrione di questo brano, che ha vissuto così tanto tempo nelle note audio del mio telefono. Questa è una canzone d’amore, che per la prima volta ho lasciato uscire dalle mie pagine.

June è musica d’introspezione, una miscela di atmosfere acustiche e riverberate tra l’alt-folk e l’indie pop. La penna e la voce di Giulia, giovane cantautrice costantemente in movimento tra Bologna e la Romagna, si prestano a un’osservazione delicata e intimista delle emozioni, al racconto dei cambiamenti. L’ascolto di un diario segreto, tanto personale quanto condiviso.

