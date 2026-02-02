credit: press

“Malua”, il nuovo singolo dei Sinedades, anticipa il loro terzo album di inediti per Blackcandy Produzioni.

Oggi, con grande piaacere qui su IFB abbiamo in anteprima il video del duo relativo al brano:

“Malua” è un brano notturno, registrato interamente in Presa Diretta senza sovraincisioni. È un elogio alla sottrazione e alla semplicità, dove la voce di Erika Boschi e la chitarra di Agustín Cornejo si incontrano in un dialogo intimo tra desiderio e distanza.

Il videoclip, girato presso il General Recording Studio, documenta esattamente questo processo creativo: non ci sono artifici, ma solo la “verità musicale” di una performance live catturata nel momento esatto in cui nasce

“Malua” segna una nuova tappa nel percorso dei Sinedades, portando la loro poetica verso una dimensione intima, notturna e sensoriale. Il brano sceglie la via della sottrazione: un tempo lento, arpeggi sospesi e una voce narrativa registrata in Presa Diretta, senza sovraincisioni, per preservare la verità e l’energia irripetibile dell’istante. Una canzone aperta, carica di suggestioni cinematografiche e oniriche. “Malua” è al contempo persona, simbolo e stato dell’essere; viene descritta come “luna piena” e “foglia intera”, figure che vivono di luce propria e diventano specchio di un dialogo interiore. La narrazione esplora un’intimità fatta di vicinanza immaginata e desiderio contenuto, dove l’attrazione convive con un rispetto profondo che sa custodire la giusta distanza.

Attraverso questo paesaggio sensoriale sospeso tra sogno e realtà, il duo italo-sudamericano trasforma la relazione con l’altro in un confronto silenzioso con il proprio io. Con “Malua”, i Sinedades confermano una ricerca stilistica basata sull’essenzialità, unendo delicatezza e corporeità in un universo musicale profondamente emotivo.



“Malua nasce come una canzone dedicata a una presenza che, in qualche modo, riflette una dimensione a cui aspiro.: piena, centrata e consapevole della propria identità e indipendenza. Nel rapporto con l’altro c’è sempre lo specchio del rapporto con se stessi, e Malua abita proprio quello spazio: tra desiderio e distanza, attrazione e fragilità, attesa e intimità. Cantarla ci riconnette con la nostra essenza: un sound acustico, intimo e fragile. Sono pochi accordi, ma scelti con molta cura, e per noi rappresentano una vera rivendicazione della semplicità.“

Sinedades è un progetto musicale italo-sudamericano nato nel 2015 dalla cantante italiana Erika Boschi e dal chitarrista argentino Agustín Cornejo. Ispirati dal Tropicalismo degli anni ’70, viaggiano liberamente tra lingue, scrittura e tradizione, fondendo sonorità latinoamericane con sensibilità mediterranea per costruire un universo musicale personale e profondamente emotivo. Da un punto di vista filosofico, il duo esprime idee e valori umani e sociali, difendendo una visione artistica in cui bellezza e fragilità diventano forme di resistenza e connessione emotiva.

