I WU LYF (pronunciato “Woo Life”, acronimo di World Unite Lucifer Youth Foundation) sono stati un gruppo musicale di Mancheste, attivo dal 2008 al 2012. Il loro “heavy pop” sembrava essere arrivato a fine corsa ma, dopo quasi tredici anni dal loro scioglimento, l’anno scorso, la band è tornata all’improvviso con un singolo di sei minuti: “The New Life Is Coming”.

La band annuncia ora una doppietta di live milanesi: 16 e 17 febbraio al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Il live è presentato come una vera e propria rinascita. Un’esperienza da vivere, da sentire, da ricordare.

