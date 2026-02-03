Classe 2004, Beatrice Fita in arte Fitza è nata in Romania e cresciuta a Como ascoltando i Verdena e cantautrici come Cristina Donà e Carmen Consoli che insieme a Nirvana e PJ Harvey sono i principali riferimenti della sua musica.

“Ho Avuto Una Disavventura” fuori su Edac Music Group e prodotto da Davide Lasala dei Si! Boom! Voilà! e Andrea Fognini è un esordio di indole decisamente rock che si muove con destrezza tra le fragilità del periodo tra adolescenza e età adulta.

Riti di passaggio, difficoltà familiari, salute mentale, vulnerabilità, la rabbia di chi non vuole arrendersi declinata in un sound ruvido, rumoroso, chitarre taglienti e l’incalzante batteria di Andrea De Marchi in brani come “A Tono”, “Divento Matta”, “Farti Male”, “Felice” e “Inspira”.

“Ho Paura di Uscire La Notte” fa i conti con la violenza di genere ed è una testimonianza potente che parla di una generazione che ha molto da dire. Ricorda Lamante per tenacia e intensità emotiva Beatrice Fita, soprattutto in “Imitazione”, “Unica Parte” e la title track, in un primo album grintoso e significativo.

