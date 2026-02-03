“Hug Of Thunder“, ultimo disco dei Broken Social Scene, è datato 2017.

Adesso, a quasi dieci anni di distanza, il collettivo canadese annuncia il nuovo “Remember The Humans” atteso per l’8 maggio su Arts & Crafts.

Prodotto da David Newfeld l’album viene così presentato dal multistrumentista della band Charles Spearin:



C’è un diverso tipo di onestà in questo disco. Abbiamo avuto successo, abbiamo perso amici, abbiamo perso genitori, siamo in questa fase della vita in cui ci chiediamo ‘cosa succederà dopo?’.

Kevin Drew aggiunge:

Nel 2026, assisteremo a un grande ritorno di persone che tornano alle proprie radici, perché nel corso della loro vita le cose si sono perse. Credo che ci siamo delusi a vicenda, e credo che sia l’arte a cercare sempre di prevalere e a rimetterci in carreggiata.