Credit: Press

I Jet annunciano oggi il loro ritorno in Italia per due date: la band australiana si esibirà domenica 5 luglio al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo a Pistoia e martedì 7 luglio al Bonsai al Parco delle Caserme Rosse a Bologna.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 5 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 6 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario di “Get Born”, i Jet sono tornati dal vivo dopo cinque anni, celebrando il loro iconico album di debutto con concerti speciali. In Italia i live si sono tenuti l’anno successivo.

Nel 2024 invece è stato il momento di un nuovo brano della band dopo 15 anni di attesa: “Hurry Hurry” conteneva come b-side una cover di Lucio Battisti (“Un’avventura”).