Credit: Press

Forti di un eccezionale sold out all’Alcatraz di Milano – prima al palco piccolo e poi al grande, – due anni fa, gli American Football, accompagnati dai Marconi Union, tornano nel capoluogo lombardo per un nuovo concerto.

19 giugno 2026 @ Alcatraz, Milano

Queste le info per accaparrarsi i biglietti:

Artist presale live dal 4 febbraio alle 10:00

Hellfire presale live dal 5 febbraio alle 10:00. Manda una prova dell’iscrizione alla nostra newsletter a holly@hellfirebooking.com per ricevere l’accesso anticipato!

Spotify presale live dal 5 febbraio alle 12:00

Prevendite generali live dal 6 febbraio alle 10:00 QUI

Nel passaggio dalla primavera all’estate, ventisette anni fa, gli American Football danno vita all’intramontabile omonimo LP in appena quattro giorni. Canzoni ariose, vulnerabili e sincere animano uno dei dischi maggiormente simbolici ed ellittici dell’intero Midwest emo, un punto di partenza, sosta ed arrivo cui generazioni e generazioni a seguire attingono scrupolosamente. Fonte eterna di riverente e fervente ammirazione, gli American Football sono simultaneamente il fenomeno di nicchia più famoso dell’underground e il segreto più celato del panorama mainstream, acclamati per aver dato luce a uno dei dischi rock più influenti del secolo da milioni di appassionati in tutto il pianeta.