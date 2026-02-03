Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana.
I biglietti saranno in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 10 su https://dnaconcerti.com/artisti/i-cani/
Queste le date del tour estivo:
05 luglio 2026 Sesto al Reghena (PN) Sexto ’Nplugged
12 luglio 2026 Bologna BOnsai
14 luglio 2026 Collegno (TO) Flowers Festival
18 luglio 2026 Arezzo Men/go Music Fest
21 luglio 2026 Milano Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest
25 luglio 2026 Genova Balena Festival
27 luglio 2026 Cesena acieloaperto Festival
30 luglio 2026 Montecosaro (MC) Mind Festival
31 luglio 2026 Assisi (PG) Suoni Controvento
01 agosto 2026 Roseto degli Abruzzi (TE) Transumare nello spazio
0X agosto 2026 Castelbuono (PA) Ypsigrock TBA
08 agosto 2026 Locorotondo (BA) Locus Festival
10 settembre 2026 Roma Auditorium Parco della Musica Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest
1X settembre 2026 Trento Poplar Festival TBA
L’ultimo disco della band di Niccolò Contessa, “Post Mortem“, è uscito l’anno scorso.