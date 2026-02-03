Alcuni giorni fa i Pulp sono stati ospiti dei mitici Maida Vale studios in occasione di nuova puntata delle “Piano Room Series” format della BBC nella quale artisti e band sono invitati ad eseguire live un nuovo brano, un loro classico e una cover.

Jarvis Cocker e soci per l’occasione hanno presentato dal vivo, accompagnati dalla BBC Orchestra, “Something’s Changed” da “Different Class“, “Hymn of the North”, contenuta nel loro recente disco “More” e un brano degli Abba.

Guarda la loro versione di “The Day Before You Came” hit che il gruppo svedese svelò al mondo nel 1982:

Questo il brano originale: