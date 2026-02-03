Credit: Merri Cyr – courtesy of Piece of Magic Entertainment

Dopo il successo raccolto al Sundance Festival e alla Festa del Cinema di Roma arriva nelle sale italiane come evento speciale, solo il 16, 17, 18 marzo, a 60 anni dalla nascita, “It’s Never Over: Jeff Buckley”, diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg (“Deliver Us from Evil”, “Janis: Little Girl Blue”, “West of Memphis”) e co-prodotto da Brad Pitt. Le prevendite apriranno a partire dal 4 febbraio e l’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it.

Dal 13 febbraio, sarà inoltre disponibile per Sony Music in formato vinile e CD la versione deluxe di “Live at Sin-é”, il celebre EP di Jeff Buckley pubblicato nel 1993. La versione originaria, composta da quattro tracce registrate in un piccolo club di Manhattan, è stata ampliata in un cofanetto rigido che contiene quattro vinili con altrettante copertine progettate individualmente, un libretto con note di copertina e foto a colori e versioni live di brani iconici come “Grace”, “Last Goodbye” e “Hallelujah” di Leonard Cohen. “Live at Sin-é” è disponibile in pre order al link: https://bio.to/JeffBuckley.

Spiega la regista Amy Berg: