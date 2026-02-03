Credit: Bandcamp

Paul Draper ha svelato il video ufficiale del singolo “Disgusting”, tratto dal suo prossimo album “Mansun Retold“, in uscita il 20 febbraio 2025 per la Kscope Records.

Con “Mansun Retold”, Paul Draper riapre le pagine della sua storia, rivisitando alcune delle canzoni del catalogo dei Mansun e ricostruendole da zero. Registrato presso i Loft Studios nel Surrey, “Mansun Retold” è stato coprodotto con Paul “PDub” Walton (The Cure, U2, Björk, Massive Attack, Oasis) e vede la partecipazione di un quartetto d’archi diretto e arrangiato da Audrey Riley (Muse, Coldplay, Nick Cave) con la batteria di Julian Fenton, il batterista dei Mansun durante i loro esordi. Draper suona il basso acustico, la chitarra acustica solista e ritmica e il pianoforte, con il suo stile compositivo immediatamente riconoscibile rivisitato in chiave moderna.

Dalla calma inquietante di “Dark Mavis” alla brutale onestà di “I Can Only Disappoint U”, Draper affronta le 11 canzoni di “Mansun Retold” come un lavoro incompiuto che allora significava una cosa e ora ne significa un’altra completamente diversa.

“Ho scelto alcune delle mie canzoni preferite che avevo scritto durante il mio periodo con i Mansun, quelle che secondo me potevano essere interpretate da una band acustica completamente unplugged e reimmaginate in modo più maturo per un nuovo pubblico e per i fan esistenti“. – Paul Draper