La luna piena annuncia l’arrivo di “Put the Bucket Down”, il secondo brano del prossimo album di Peter Gabriel, “o\i”.

“Put the Bucket Down” è stato scritto e prodotto da Peter Gabriel e la prima versione che si può ascoltare è il ‘Bright-Side Mix’ di Mark “Spike” Stent.

“Come progetto parallelo, sto lavorando a uno spettacolo incentrato sul cervello e ci sono diverse canzoni, alcune su i/o e altre su o\i, che ne faranno parte. Questa è una di quelle ed è un punto della narrazione in cui possiamo sia leggere che scrivere pensieri e la persona che canta non è sicura di avere pensieri propri o meno. È nella sua mente o in quella di qualcun altro? Il “secchio” è tutta la spazzatura che ci gira intorno alla testa tutto il tempo, quindi è come posare il secchio per trovare la strada da seguire. Ho iniziato a costruire elementi ritmici attorno a quello che chiamo un loop sbilenco, e mi sono davvero entusiasmato. Quando l’abbiamo suonato con la band, ha preso davvero vita, quindi mi sento bene. Il lavoro della band e il mio costituiscono la maggior parte della canzone, ma durante le sessioni orchestrali ho chiesto a John Metcalfe di inventare una parte – è stata scarabocchiata in studio quel giorno stesso – che è ridicolmente semplice, ma si adatta bene alla canzone. Abbiamo anche la fortuna di avere dei cornisti. Sono stato molto fortunato nell’ultimo disco a suonare con Paolo Fresu e poi con Josh Shpack nel tour, ed entrambi hanno realizzato una versione della melodia strumentale anche in questo disco“.

L’opera d’arte di questo mese è di Tomás Saraceno e raffigura tre diversi tipi di ragni: Cyrtophora citricola, Nephila senegalensis e Holocnemus pluchei. L’opera si intitola ‘Cosmic Spider/Web’.

“Sono felice che questo mese abbiamo un’opera d’arte creata da Tomás Saraceno e 12 ragni che ne sono accreditati come autori. È un artista davvero interessante e il suo progetto Aerocene è stata la prima cosa che ho scoperto. Questo lavoro, che integra la natura e la co-creazione con i ragni, è affascinante. Penso che sia una cosa bellissima e in qualche modo sembra esserci una connessione tra le ragnatele, la natura e il cervello, quindi per me è perfetto. In questo caso, Tomás ha ascoltato la musica e ha scelto questa immagine perché la riteneva appropriata. Grazie a Tomás e al suo team, vi invito a scoprire cosa fa“.

Il ‘Dark-Side Mix’ di Tchad Blake di “Put the Bucket Down” uscirà a fine del mese, durante la luna nuova.