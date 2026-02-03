Ritroviamo con piacere i Rolling Blackouts Coastal Fever, fermi al loro “Endless Rooms” del 2022. I rocker australiani tornano con la scintillante “Sunburned In London”.

“Come band, abbiamo sempre scritto canzoni sulle città“, spiega Tom Russo in un comunicato stampa. “Pensavo al sovraccarico sensoriale e alla bellezza implacabile, e alla sensazione strisciante nelle strade che la festa sta finendo e che le luci stanno per accendersi“.

Occhio anche al video live girato al Northcote Theatre di Melbourne, con Stella Donnelly, Sophie Ozard e Julia Wallace ai cori e alle tastiere.