Credit: Eddie Whelan

La 29ª edizione di Ypsigrock Festival prende sempre più forma. Arrivano infatti altri nomi della line-up 2026, in programma dal 6 al 9 agosto.

Seguendo la Regola dell’Ypsi Once, che prevede una sola esibizione nella vita di ogni artista sui palchi del festival e garantisce a ogni edizione un’esperienza irripetibile, la direzione artistica prosegue nel disegnare una programmazione fatta di scelte radicali, identità forti e traiettorie non convenzionali

Tra scrittura d’autore e visioni notturne, chitarre oblique, energia e urgenza espressiva, ad arricchire il racconto della lineup di Ypsigrock Festival 2026 arrivano le proposte molto eterogenee di Annahstasia (USA), i cani (IT), Deki Alem (Svezia), DITTER (Francia), GANS (UK), Horsegirl (USA) e Julie Rains (Belgio), che ampliano ulteriormente lo spettro sonoro del festival già delineato dai primi artisti annunciati: The Antlers (USA), Black Country, New Road (UK), Cate Le Bon (UK), jasmine.4.t (UK) e Wednesday (USA).

Tutti artisti che hanno trovato attenzione e articoli su IFB.

Organizzato dall’Associazione Culturale Glenn Gould, Ypsigrock torna quindi dal 6 al 9 agosto 2026 nell’incantevole borgo di Castelbuono, nel cuore del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Anche per questa edizione, il festival si propone di unire ricerca artistica, territorio e comunità in un vero e proprio rito collettivo che rivive tra presenza e memoria.

Al momento sono disponibili esclusivamente gli abbonamenti Full Festival Pass. La suddivisione giornaliera della lineup sarà comunicata prossimamente, a quel punto verrà messa in vendita anche una quota limitata di day tickets.

Full Pass (6 – 9 agosto) QUI.