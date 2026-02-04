Il progetto The End of Something – nome liberamente ispirato a uno dei “49 Racconti” di Ernest Hemingway – nasce nel 2023 dall’incontro di quattro musicisti legati da un lungo percorso nella scena indipendente e da una comune urgenza espressiva. Tre dei componenti, Luca Ori, Filippo Bergonzi e Nicola Rossi, condividono un passato nei Winter Dies in June, band parmigiana con due album accolti con favore dalla critica, oltre a esperienze in progetti cardine dell’indie dei primi anni Duemila come Pecksniff, Isabel at Sunset, Vancouver e Jacobs. A completare la formazione è Riccardo Spaggiari, già batterista di Ataraxia e Amp Rive, nonché autore del progetto ambient/elettronico Cosmos in Collision.

Alla base dei The End of Something c’è la scelta consapevole di abbandonare le parole per restituire centralità alla forza evocativa del suono. Ogni brano prende forma come una sequenza cinematografica, una tela in movimento in cui chitarre, riverberi, distorsioni e silenzi si stratificano lentamente. Un percorso sonoro aperto, in cui l’ascoltatore è invitato a perdersi e a ritrovare significati personali tra le pieghe della materia sonora.

La natura è parte integrante della loro narrazione: spazi aperti, orizzonti mutevoli, luci e ombre che si trasformano come gli stati d’animo. Le immagini che accompagnano i brani nei loro short video non illustrano la musica, ma la proseguono, amplificando il dialogo tra suono e paesaggio. Acqua, vento, terra e cielo diventano metafore di tensione e quiete, di perdita e rinascita, di fine e di nuovo inizio.

“The End of Something”, titolo omonimo dell’LP, è un viaggio senza coordinate precise, in cui musica e immagini si fondono invitando l’ascoltatore a rallentare, osservare e abitare paesaggi emotivi tra silenzio, distorsione e luce.



Listen & Follow

The End Of Something: Instagram