I Buzzcocks sono state una delle formazioni piu` dotate del punk-rock britannico e ne hanno aperto la corrente più pop, suonando come Stooges più melodici.

Credit: Janette Beckman

Il loro ultimo disco, “Attitude Adjustment”, è un sacrosanto disco di rock and roll. Trascinante, creativo, intelligente.

Come sempre la band fonde melodie cristalline e ritornelli killer all’introspezione e alla profondità. I quattordici brani del disco legano alla perfezione e prendono sostanza man mano che l’album va avanti.

Con i primi quattro pezzi in scaletta, “Queen Of The Scene”, “Games”, “Seeing Daylight”, “Poetic Machine Gun”, si parte alla grande. Scuoto la testa, suono la air guitar e shakero di gusto. Poi le cose iniziano a farsi più serie e scure con “Tear Of A Golden Girl”, “Heavy Streets” tutta echi e riverberi, e le due parti di “One Of The Universe”. Il paragone che viene subito alla mente è quello con i migliori Tin Machine. Ci sono poi le stupende “All Gone To War” e “Jesus At The Wheel” che tanto ricorda i REM di “Monster”. Abbiamo altri dieci minuti di ottimo rock and roll e chiudiamo degnamente con “The Greatest Of Them All”.

Sono passati cinquant’anni ma nessuno si arrende, l’anima dei Buzzcocks brucia ancora.