La band di Chicago dei Friko (da noi amatissimi) pubblicherà il suo secondo album, “Something Worth Waiting For“, il 24 aprile tramite ATO Records. Il primo assaggio è “Seven Degrees”.

I Friko sono composti dal cantante/chitarrista Niko Kapetan, dal batterista Bailey Minzenberger, dal chitarrista Korgan Robb e dal bassista David Fuller. Hanno pubblicato il loro album di debutto, “Where we’ve been Where we go from here“, nel 2024, emergendo come una nuova voce esaltante nel panorama indie-rock.

Prodotto dal vincitore di un Grammy Award John Congleton (St. Vincent, Mannequin Pussy, Mogwai, Angel Olsen) e registrato nel suo studio di Los Angeles, “Something Worth Waiting For” è il primo album dei Friko con Robb e Fuller, che sono entrati a far parte della band nel bel mezzo di un tour mondiale.

Nel creare il loro secondo album, i Friko, come ci dicono le note stampa, hanno optato per un sound più audace e trasgressivo, esplorando tutto, dal noise-rock alla musica classica d’avanguardia alle ballate sinfoniche degli anni ’70. Sebbene l’album incarni spesso un’intensità frenetica, tende anche all’estasi in brani come il singolo “Seven Degrees”, un inno facile da cantare nato da un malinteso linguistico da parte di Kapetan.

“Per molto tempo ho pensato che il detto fosse ‘sette gradi di separazione’ e non ‘sei’”, spiega. “C’è una leggerezza in quella canzone, ma in realtà parla di connessione e del cercare di stare vicino alle persone a cui si tiene“.

“Se il tema generale del disco è il transito, allora il titolo rimanda all’idea di muoversi sempre verso qualcosa che non si riesce mai a raggiungere“, dice Kapetan. “Potrebbe sembrare pessimistico, ma forse il raggiungimento non è necessariamente il punto“, aggiunge Minzenberger. “Penso che la vita abbia lo scopo di portare nuove esperienze in modo che il tuo mondo sia in continua espansione, e non di lottare costantemente per raggiungere un obiettivo particolare“.

