Credit: Chris Kontos

In occasione del prossimo Record Store Day, previsto il 18 aprile, gli Air pubblicheranno il loro primo album live.

“Moon Safari – The Athens Concert” immortala il duo francese nell’esecuzione per intero del loro disco più celebre all’Odeon Of Herodes Atticus di Atene lo scorso 29 giugno.

La performance, che ha preso vita con la meraviglia dell’Acropoli alle sue spalle e che fa parte del lungo tour di celebrazioni dei 25 anni di “Moon Safari“, sarà disponibile in vinile in speciale versione edizione limitata.

“Moon Safari – The Athens Concert” tracklist:

A Side

La Femme d’Argent Sexy Boy All I Need Kelly Watch The Stars

B Side