I Metric hanno annunciato che il loro nuovo album, “Romanticize The Dive“, uscirà il 24 aprile per Thirty Tigers. Per festeggiare la notizia, la band ha condiviso il nuovo singolo “Victim Of Luck”.

“La canzone “Victim Of Luck“ e in realtà l’intero album parlano del romanticismo di una vita tutt’altro che perfetta. Parlano dell’abbandono della maschera dell’insicurezza e della vanità“, dice Emily Haines. “È stato un lungo percorso per me uscire dai miei schemi e volevo che questa canzone fosse un grido di battaglia per questo, meglio tardi che mai. Si può essere vittime della fortuna tanto quanto della sfortuna. Quando abbiamo iniziato, sì, eravamo al verde e suonavamo per dieci persone e non avevamo nulla su cui contare, ma ci siamo rifiutati di arrenderci, e non è che ora siamo tutti superstar miliardari, ma non è mai stato quello che cercavamo. Alla fine, la fatica è qualcosa che non si può barattare e i legami che si creano non possono essere falsi. Abbiamo ottenuto quello che volevamo e non siamo vittime di nulla. Abbiamo dedicato le nostre vite l’uno all’altro ed è la sensazione più bella del mondo“.

Tracklist:



Victim Of Luck

Wild Rut

Time Is A Bomb

Crush Forever

Tremolo

Moral Compass

As If You’re Here

Loyal

Anitgravity

Clouds To Break

Leave You On A High