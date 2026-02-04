Decisamente facile essere conquistati dal sound accattivante e spigliato di questi ottimi mariin k. che arrivano da Tallin, Estonia e incidono per la Seksound.

Questa “easy” si fa subito apprezzare per il taglio indie-pop-rock che si sporca di melodici riverberi che fanno pendere la bilancia verso bagliori shoegaze dal cuore però decisamente frizzante e scintillante. Il risultato è una canzone che si fa amare fin dal primo ascolto con una melodia più che vincente.

<a href="https://seksound.bandcamp.com/track/easy-single">easy (single) by mariin k.</a>

