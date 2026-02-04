credit: press

L’album di debutto “True” è in uscita il 13 marzo per Amorphous Sounds, ma ora Tenderness, il progetto solista di Katy Beth Young condivide il nuovo singolo “The Salt Flats”, una canzone indie-pop agrodolce che mette in luce la sua voce sincera, ritmi delicati e una produzione che richiama l’Americana.

A proposito del nuovo singolo, Tenderness ha dichiarato: “The Salt Flats” è una canzone che parla del tentativo di aggrapparsi ai momenti belli e di quanto questo sia impossibile. La gioia, la pace, l’adorazione sono tutte emozioni molto sfuggenti. La canzone vive nel momento di un leggero panico, la bella sensazione che sta già svanendo. Abbiamo cercato di trasmettere questo sentimento nella musica attraverso i sintetizzatori e i ritmi, creando un effetto che tira avanti e indietro allo stesso tempo. Una sorta di nostalgia. Ho finito di scrivere la canzone nell’appartamento della mia amica Martha Rose a Berlino, quindi è stato davvero perfetto che lei e il mio amico Benjamin Gregory potessero fare i cori: le loro voci sono la ciliegina malinconica sulla torta“.

Una passeggiata attraverso le saline. Una luna pixelata su un touchscreen. Una canzone ambientata nel giorno più caldo dell’anno. Una canzone ambientata nell’ultimo giorno sulla terra. Una canzone che non puoi inviare a qualcuno, perché quella persona non c’è più. “True”, come ci dicono le note stampa, ti accompagna per mano attraverso scene come queste, con canzoni apparentemente semplici che brillano di chitarre elettriche, droni e riff di pedal steel. Canzoni che guardano di traverso al romanticismo, al dolore e alla tecnologia. Canzoni che spezzano il cuore con la loro bellezza precisa e riflessiva, oltre che con la loro tristezza. Canzoni che sono, a turno, tenere come un tocco, tenere come un livido.

Ogni brano è influenzato dalla musica country. Si avverte l’influenza di artisti country classici come Patsy Cline e Kris Kristofferson, ma anche quella di Big Thief, Yo La Tengo, Wye Oak e Bill Callahan. “A quanto pare tutte le mie band preferite sono almeno un po’ country“, ride Young.

