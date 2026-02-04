Ingegnato nel lontano ’83, l’ordigno post apocalittico Voivod deve la sua pericolosità a 16 album in studio, 4 dischi live, 3 compilation, 4 split e 5 EP, occasioni perfette per rifinire nei dettagli più minuziosi una visione volta a radere al suolo non solo il nativo Canada ma l’intero universo. Cocktail instabile di punk, thrash e prog, i Voivod si distinguono per un’attitudine tecnica destabilizzante che attinge a un sound complesso e attanagliante, performance detonanti e un acume compositivo eccezionale, valso loro elogi e riverenza da giganti quali Pantera, Meshuggah e Fear Factory.

I Voivod saranno dei nostri per due date con posti limitati prima di far saltare in aria il palco del Frantic Fest, questo agosto.

10 LUGLIO 2026 | FRANTIC FEST WARM UP 2026, MILANO

Legend Club, Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

11 LUGLIO 2026 | CUEVAROCK, CAGLIARI

Località Pill’ ‘e Matta, 1, 09044 Zona Industriale CA



13-15 AGOSTO 2026 | FRANTIC FEST, FRANCAVILLA AL MARE

Contrada Valle Anzuca, 1, 66023 Francavilla al Mare CH