“La Ballata di Jekyll & Hyde” è il nuovo singolo di Cappadonia, uno degli artisti più prolifici dell’attuale scena musicale indipendente italiana, già nella band di culto Stella Maris nonché fondatore della label Elefante Rec., con la quale pubblica le proprie uscite e quelle di giovani artisti che si distaccano dalla barbarie moderna.

Attivo come solista dal 2016 e con tre album ufficiali alle spalle, Cappadonia ha collaborato in questi anni con artisti del calibro de Il Pan Del Diavolo, Sick Tamburo e Nicolò Carnesi, accompagnando un’intensa e fondamentale attività live.

Il primo singolo del 2026 dell’artista bolognese è una cavalcata pop rock cantata rigorosamente in italiano, registrata al Duna Studio di Russi (Ravenna) in presa diretta su nastro.