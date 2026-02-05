Segnaliamo con piacere “Milano Underground – Live To Tape”, una compilation di gruppi milanesi nata per volontà di DJ Henry, Roberto Gramegna della Rocketman Records, Ettore “ette” Gilardoni del Real Sound Studio e di tutte le band che vi hanno partecipato, con l’idea di dare una rappresentazione viva, reale dei fermenti musicali che Milano, in questo periodo storico travagliato per la mancanza ormai di spazi medio/piccoli dove potersi esibire dal vivo, sta portando alla luce.

L’idea sottesa alla realizzazione di questo lavoro/manifesto sta nel fugare la percezione tutta esteriore che la città di Milano sia ormai solo un centro nevrotico di consumo alienante e non più un nucleo produttivo di idee e di attività musicali. Le band qui presenti, tranne pochissime eccezioni, sono tutte di recente formazione e stanno a testimoniare la vitalità di una presenza e di un percorso sonoro cittadino.

Il comunicato stampa ci fa sapere che si è cercato di riunire le migliori testimonianze indie rock milanesi al fine di creare qualcosa che resti nel tempo per la città.

Le registrazioni sono state effettuate in presa diretta al Real Sound Studio di via Casoretto (storica realtà milanese che dal 1982 supporta la scena underground) utilizzando un registratore a nastro Ampex e mixate in analogico per fornire uno spaccato di verità e di autenticità in contrapposizione alle realizzazioni asettiche e serializzate della nascente IA e alla frenesia del consumismo dell’era digitale.

Il disco in vinile (e per ora solo quello, perché la distribuzione digitale avverrà solo tra un po’ per scelta precisa della produzione…) frutto di tanto lavoro sarà presentato dal vivo con tre concerti dove le 12 band partecipanti si esibiranno portando dal vivo il proprio repertorio e suonando anche il brano inedito presente sulla compilation, questo anche grazie al supporto di Davide De Polo, altra figura chiave della scena milanese fin dagli anni 90, che si è subito detto disponibile a supportare il progetto.

Il disco sarà disponibile dal 21 febbraio 2026 nei negozi di dischi, dal vivo ai concerti promozionali ed ordinabile online dal sito dell’etichetta Rocketman Records.

Lato A

Hiroshima Dandies – Hey hey hey X ray

Swan Seas – The rule of three

Take death – My drug

Plateaux – Wearing my sunglasses

Right profile – Sam

Brightest room – Days

Lato B

Gasco – Starvey boy

Stella Diana – Hantzis

Red Moon Heroes – Sick sad world

Golden eggs -End of time

Lato – Machine head warning

The Mads – Modern girl

Per la release della compilation ci sarà un Listening party da Psycho Dischi con possibilità di acquistare il vinile in anteprima a Milano in via Zamenhof 2 Giovedì 12 febbraio dalle h.18 alle 19.30 e tre date live al C.I.Q di via Fabio Massimo 22, con tutte la band che hanno partecipato.



Venerdi’ 20 Febbraio Ciq: Stella Diana – Take Death – Plateaux – Golden Eggs

Sabato 21 Febbraio Ciq: Lato — Swan Seas – Right Profile – Gasco

Sabato 14 Marzo Ciq: The Mads -The Brightest Room – Red Moon Heroes – Hiroshima Dandies

