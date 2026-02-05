I mclusky hanno annunciato un nuovo mini-album intitolato “i sure am getting sick of this bowling alley“, un lavoro di sei brani che uscirà il 20 marzo in formato digitale e il 1° maggio in vinile per la Ipecac Recordings. Il brano di apertura “i know computer” è già disponibile.

Il brano, della durata di due minuti, è tipicamente mclusky: post-hardcore essenziale.

Riguardo alle altre canzoni del mini-album Andrew “Falco” Falkous dice:

“Contenuti. Sono il motore del mondo della musica moderna. Foto. Opinioni. Altre foto. Altre opinioni (nota bene: non tutte le foto e le opinioni sono negative, solo il 99% di esse). Che ne dite, e assecondatemi, della musica? È abbastanza ricca di contenuti per voi? Il fatto è che non riusciamo a smettere di scrivere, almeno per il momento. È divertente (è tutto ciò che serve). È il denominatore comune della band. Solo la morte potrà rallentarci (nota bene: non ci fermerà). L’idea di questa pubblicazione è nata come una sorta di ripiego – qualcosa che aiutasse a promuovere il tour nordamericano – e si è trasformata in qualcosa di completamente diverso. “I know computer” e “As a dad” sono nuovi e sono singoli (potrebbero finire nel prossimo album, chi lo sa, è già mezzo registrato e vi piacerà). “Spock culture” e “Hi! We’re on strike” sono stati registrati durante The world is still here… perché non sono finiti nell’album? Non ne sono sicuro. Dal punto di vista dei testi sono documenti storici importanti. Al pari dei libri di “Pusheen the cat” e/o della Costituzione degli Stati Uniti. “Fan learning difficulties” e “That was my brain on elves” sono stati pubblicati solo in formato digitale e sono, per citare i bambini britannici di quarant’anni fa, ‘skill’. Spero che sarete d’accordo sul fatto che io, e per osmosi tutti noi, abbiamo letto molti libri”.