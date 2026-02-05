I The Black Keys tornano con il nuovo singolo “You Got To Lose” tratto dal loro prossimo album “Peaches!” in uscita il 1° maggio per Easy Eye Sound/Parlophone Records.

“Peaches!”, il quattordicesimo album in studio della band, è una raccolta di 10 brani viscerali e grezzi descritti dal cantante Dan Auerbach come il “disco più naturale” della band dal loro debutto nel 2002, “The Big Come Up”. Il progetto è nato in seguito alla diagnosi di cancro all’esofago del defunto padre di Auerbach, che alloggiava nella casa di Dan a Nashville, in rapido declino. Patrick Carney, compagno di band dei Black Keys e amico più caro e più anziano di Dan, sapeva senza bisogno di chiedere “che sarebbe stato bene per Dan avere qualcosa da fare“. Quel qualcosa, ovviamente, era andare in studio e alzare il volume degli amplificatori.

“Non stavamo registrando un disco. Stavamo solo improvvisando, come se fosse solo per noi“, dice Dan Auerbach. “Era qualcosa di davvero primitivo, in un momento in cui tutti i nervi erano a fior di pelle, era come urlare. Stavamo attraversando un periodo difficile e cercavamo di tirarci su il morale. Credo che la malattia di mio padre mi abbia fatto passare ogni preoccupazione e mi abbia fatto venire voglia di urlare un po’.”

Con lo stesso spirito fai-da-te del loro album di debutto, il disco è stato registrato con tutti i musicisti che suonavano nella stessa stanza con pochissimi overdub ed è il primo album mixato interamente dalla band stessa dal 2006, quando uscì “Magic Potion”.

“Tutto è stato registrato dal vivo in un unico take senza separazioni, comprese le voci“, aggiunge Patrick Carney. “È stato un incubo mixarlo, ma siamo riusciti a ottenere un suono grezzo e sporco“.

Le canzoni di “Peaches!”, dicono le note stampa, riflettono l’ossessiva abitudine di Dan e Patrick di collezionare dischi, che negli ultimi anni si è trasformata in una serie continua di feste da ballo con DJ set. “Cercavo specificatamente dei 45 giri da suonare ai Record Hang“, dice Dan, “ma a volte trovavo una canzone e pensavo: ‘Potrebbe essere divertente suonarla dal vivo con Pat’”.

