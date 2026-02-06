La musicista britannica A.A. Williams torna con “Wolves”, un nuovo singolo intenso e atmosferico che esplora il confine sottile tra coscienza e subconscio.

“Wolves descrive i confini sfocati tra sogni e realtà. Idee ed emozioni si riversano oltre la linea di demarcazione, lasciando un’impronta tenue ma profonda, come una firma delicatamente incisa nella tua psiche. I ricordi confusi iniziano a svanire, costringi i piedi a toccare terra, desiderando cose che non sono mai state tue, cercando in modo disperato e infinito ciò che è irraggiungibile.“

Attualmente A.A. Williams è impegnata in un lungo tour che la porterà anche in Italia: l’artista sarà in concerto il 18 febbraio 2026 al Legend Club di Milano.