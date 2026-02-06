Negli ultimi anni della sua vita David Lynch era a lavoro su una serie da consegnare a Netflix.

Il progetto, dal titolo provvisorio “Unrecorded Night”, era una serie limitata scritta dal regista con l’intento di proseguire idealmente alcuni temi già esplorati in passato in opere più enigmatiche come “Inland Empire”, “Lost Highway” e “Mulholland Drive”.

Intervistata dal Times già un anno fa la figlia Jennifer aveva svelato che quel lavoro non fu mai portato a termine a causa dei problemi di salute di Lynch e allo scoppio della pandemia:

Nessuno di noi ha mai provato a realizzare la serie al suo posto — ha detto — ma stiamo considerando di offrirla come testo pubblicato, così che le persone possano confrontarsi con le sue idee. Sarebbe molto triste se la gente non potesse leggerlo

Adesso un messaggio apparso sul sito Reddit attributo proprio a Jennifer Lynch accende nuove speranze:

Gli script di “Unrecorded Night” saranno probabilmente pubblicati da me e i miei fratelli come un modo per presentare ciò che non è mai stato realizzato a coloro che l’avrebbero amato. Prego tutti quanti di attendere questa pubblicazione e non andare a caccia di quelle che saranno con probabilità versioni non autorizzate che sporcherebbero il bel lavoro creato da David. Come milioni di persone, anche noi siamo grandi fan del lavoro di nostro padre e desideriamo vederlo condiviso e celebrato in ogni ottimo modo. Sappiamo che c’è da aspettare ma sentiamo la necessità di onorare i talenti di papà nel miglior modo possibile.

Jennifer, anch’essa regista e sceneggiatrice (“Boxing Helena”, “Chained”) ha parlato anche di voler coinvolgere nel progetto alcuni collaboratori storici del padre come Kyle MacLachlan, Laura Dern e Naomi Watts.

“Unrecorded Night” è ancora avvolto nel mistero, raccogliendo le poche voci che circolano in rete si tratterebbe di un altro mistery girato a Los Angeles come fu all’epoca “Mulholland Drive”.



La sceneggiatura sarebbe particolarmente lunga, intrecciata e ambiziosa, composta, pare, da 550 pagine di script che potrebbero prendere vita in 13 episodi.

La produttrice storica di Lynch, Sabrina Sutherland, avrebbe dichiarato: