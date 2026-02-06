Settima prova sulla lunga distanza per i DZ Deathrays, pubblicata dalla loro DZ Worldwide, che arriva dopo oltre due anni e mezzo dal precedente, “R.I.F.F.“.

Questo nuovo album vede il trio dance-punk di Brisbane continuare a sfumare i confini tra le origini rock incendiarie dei DZ e un songwriting più sfumato ed esplorativo. Originariamente concepito come due EP separati, il disco ha preso forma in modo organico come un album conciso e dinamico, che oscilla tra la romanticizzazione del passato, la resa dei conti con il presente e il desiderio lungimirante di lasciare qualcosa di significativo dietro di sé.

Credit: James Latter

Si comincia subito con l’intensità dance-punk della title-track “Easing Out Of Control” dai riff potenti, sostenuti da una sezione ritmica altrettanto incisiva e adrenalinica, mentre non può mancare il coro catchy ovviamente a velocità esagerata.

Poco dopo non meno bella “Pissing In The Breeze”, un altro attacco frontale ai mille all’ora, solo che questa volta gli australiani preferiscono spingersi addirittura verso territori noise-rock piuttosto cattivi.

Ci fermiamo un attimo e – udite udite – arriva una sorpresa con “Real Love”, che è una vera e propria love song, dove, insieme alla chitarra, appare anche il piano.

Con “First Night Fever” si torna a quella cattiveria tipica di questi australiani insieme a scariche adrenaliniche e tanta voglia di ballare, mentre in chiusura “Warped” ci regala momenti più malinconici e riflessivi, anche se nel finale del pezzo si susseguono numerose e differenti tonalità elettriche che ci sorprendono e rendono il tutto più noisy.

Una mezz’ora molto gradevole e spesso intensa, dove i DZ Deathrays non si snaturano e allo stesso tempo propongono alcuni nuovi, seppur piccoli, spunti sonori: la speranza è di rivederli a qualche festival la prossima estate. Il divertimento è assicurato!