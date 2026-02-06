Credit: Press

I Little Lungs sono una band di Baltimora, Maryland.

Capitanato dalla frontwoman e songwriter Leena Rhodes, il gruppo statunitense ha nel suo carniere ormai già numerosi EP e singoli.

In attesa di un nuovo album di prossima pubblicaione, ecco il nuovo singolo “The Heat”, che potete ascoltare qui sotto.

È una canzone folk/rock emozionante, fluida e travolgente che racconta la fine di una relazione instabile.

Ricco di passione, il pezzo gode della potenza della batteria, ma allo stesso tempo anche della dolcezza della voce della Rhodes, dei tocchi leggeri della chitarra e di ottime armonie.

