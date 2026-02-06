Al solito la parola d’ordine dei cari Milano Flash è “italo-disco” e con questa religione in mente i nostri ci portano indietro nel tempo…e che gli anni ’80 siano con voi, tra synth scintillanti e melodie tutte da ballare. La Svezia chiama e Milano risponde. Un trionfo.

Volete una spiegazione del nuovo brano “Is It Arrivederci (or is it adieu)?”? Bene, ecco come lo descrivono loro: “Tacchini, Le 300, Iceberg, Juno 60, LM-2, Grand?Hôtel du Cap?Ferrat, Oberheim DMX, SH-101, Villa delle Rose, Savioli Beach, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion, injustice and death…“….pare criptico, ma tutto sommato ci sta!

Listen & Follow

Milano Flash: Instagram