credit: press

Conosciamo bene e apprezziamo moltissimo néomí, nome d’arte della cantautrice folk-pop Neomi Speelman.

Ispirata da artisti come Bon Iver, Ben Howard, Bob Dylan, Phoebe Bridgers, The Paper Kites e Novo Amor, scrive storie autentiche e sincere accompagnate da paesaggi sonori sognanti ispirati ai classici cantautori folk.

“Scrivere le mie canzoni è come tenere un diario. Tutto ciò che canto è sincero e spero che le persone percepiscano questa onestà“.

La cara néomí è proprio così, sincera e trasparente, con il cuore in mano quando scrive una canzone, capace sempre di emozionarci. E lo fa anche in quetso caso, con la nuova “Didn’t”, che segue questo corso pop-folk, prezioso e coinvolgente. Una strumentazione ricca, suggestivi colpi chitarristici più corposi ma una dolcezza di fondo che non passa mai. E poi la grande attenzioine ai ritornelli che entrano subito in testa e lì rimangono. Bellissimo l’uso dei fiati, ripeto, punto in più per gli arrangiamenti, molto belli.

Ci puace molto quetsa nuova canzone di néomí.

