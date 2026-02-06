Credit: Bandcamp

Eh, li conosciamo bene i The Blue Herons, perché la loro proposta cristallina ci ha sempre emozionato tantissimo. Le loro canzoni si snodano come scene di un film illuminate da chitarre scintillanti e voci chiare ed espressive. Oscillando tra jangle pop, indie pop atmosferico e jangle gaze nebuloso, la loro musica bilancia chiarezza e profondità, con intricate melodie di chitarra stratificate che fluttuano sopra morbide texture shoegaze.

Torniamo a parlare di loro con assoluto piacere perché all’orizzone, dopo “Go On” che ci era piaciuto tantissimo, ora c’è “Demon Slayer”, nuovo album in uscita il 3 aprile 2026 su Shelflife Records (Nord America), Too Good To Be True (Francia) e Fastcut Records (Giappone).

Sono già arrivate le prime due anticipazioni. La title track (bellissima) che conoscevamo da un po’ e la nuovissima “Willow” che ci sta già mandano in estasi: se questi sono i primi passi dobbiamo attenderci un disco fatto di chitarre jangle sublimi e sopratutto con dei ritornelli che non lasceranno mai la nostra testa. “Willow” è da pelle d’oca. Andy crea un tappeto sonoro scintillante e a dire poco, trame in oro zecchino che la voce di Gretchen non può che valorizzare. Il finale sonico è d’altissima scuola e, beh, Andy e Gretchen sono i due maestri che vorremmo sempre avere.

<a href="https://theblueherons1.bandcamp.com/album/demon-slayer">Demon Slayer by the blue herons</a>

Noi stiamo già volando altissimi…

