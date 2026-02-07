Aurora e Tom Rowlands dei Chemical Brothers hanno annunciato il loro album di debutto come Tomora.

I due avevano già collaborato diverse volte, prima con Aurora che aveva prestato la sua voce ad alcuni brani dell’album dei CB del 2019, ma anche Rowlands era apparso in “My Body Is Not Mine” dall’album del 2024 “What Happened To The Heart?”.

Ora, la loro energia creativa condivisa è culminata in un album completo, “COME CLOSER”. Il disco di 12 tracce uscirà il 17 aprile per Fontana e includerà il loro nuovo singolo che funge da title track e la precedente “THE THING”, così come l’esordio “RING THE ALARM”.

“Questo è il nostro album ‘COME CLOSER’, è tutto ciò che abbiamo sognato. L’abbiamo realizzato senza obblighi o aspettative, solo per il piacere di creare. È il suono in cui ci incontriamo, la zona di atterraggio delle nostre capsule di salvataggio musicali. È un posto speciale per noi. Speriamo che vi piaccia tanto quanto piace a noi“.

La tracklist di “COME CLOSER” è:

PLEASE

COME CLOSER

A BOY LIKE YOU

RING THE ALARM

MY BABY

HAVE YOU SEEN ME DANCE ALONE?

SOMEWHERE ELSE

I DRINK THE LIGHT

WAVELENGTHS

SIDE BY SIDE

THE THING

IN A MINUTE