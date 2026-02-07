Brutte notizie per i fan di Neil Young. Con un messaggio su NeilYoungArchives.com, l’artista canadese comunica di aver cancellato tutte le date europee con i Chrome Hearts:



Ho deciso di prendermi una pausa e questa volta non verrò in tour in Europa

Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti.

Mi dispiace deludervi, ma non è questo il momento.

Adoro suonare live e stare con voi e i Chrome Hearts.

LOVE

Neil

