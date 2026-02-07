Brutte notizie per i fan di Neil Young. Con un messaggio su NeilYoungArchives.com, l’artista canadese comunica di aver cancellato tutte le date europee con i Chrome Hearts:
Ho deciso di prendermi una pausa e questa volta non verrò in tour in Europa
Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti.
Mi dispiace deludervi, ma non è questo il momento.
Adoro suonare live e stare con voi e i Chrome Hearts.
LOVE
Neil
Saltano così i due concerti italiani che erano previsti il 14 luglio al Lucca Summer Festival e il 16 luglio a Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine.